Via Trionfale, Mercedes si ribalta nella notte: tre ragazzi feriti, paura a Ottavia

Un boato in piena notte, poi il rumore di lamiere e vetri infranti. È accaduto intorno alle quattro del mattino di sabato 8 novembre su via Trionfale, all’altezza di via Giovanni Gaetano Bottari, nella zona di Ottavia.

Una Mercedes, con a bordo tre ragazzi poco più che ventenni, si è ribaltata finendo di traverso sulla carreggiata.

Quando i soccorritori sono arrivati, l’auto era capovolta e i tre giovani all’interno, feriti ma coscienti.

Due di loro – un ragazzo e una ragazza – sono stati trasportati al Policlinico Gemelli, mentre il terzo è stato accompagnato all’ospedale San Filippo Neri.

Nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma le condizioni restano sotto osservazione.

Mentre i vigili del fuoco e il personale del 118 erano ancora al lavoro, una Jeep Renegade guidata da una donna è sopraggiunta sul luogo dell’incidente.

La conducente non è riuscita a evitare la Mercedes ribaltata (vuota) e l’ha urtata, per fortuna senza riportare conseguenze fisiche.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del XIV gruppo Monte Mario, che hanno chiuso la strada per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

Toccherà a loro ricostruire con precisione la dinamica del sinistro: secondo le prime ipotesi, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.

La strada è rimasta chiusa per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi e la pulizia dell’asfalto.

