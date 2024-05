Viaggio nel Foro di Cesare, dal 22 Maggio torna lo spettacolo multimediale

Torna anche quest’anno, dal 22 Maggio al 22 Settembre 2024 “Viaggio nel Foro di Cesare“, lo spettacolo multimediale che racconta e fa rivivere la scenografica area archeologica.

Romani e turisti potranno tornare a godere di una rappresentazione emozionante e allo stesso tempo ricca di informazioni dal grande rigore storico e scientifico, accompagnati dalla voce narrante di Piero Angela e dalla visione di filmati, proiezioni e videomapping che ricostruiscono l’attuale area archeologica così come si presentava nell’antica Roma.

Lo spettacolo – con ascolto in audiocuffia in 8 lingue (italiano, inglese, francese, russo, spagnolo, tedesco, cinese e giapponese) – si snoda lungo un percorso itinerante in quattro tappe e dura circa 50 minuti, inclusi i tempi di spostamento.

Il percorso all’interno del Foro di Cesare inizia da piazza della Madonna di Loreto, nei pressi della Colonna Traiana; attraverso una scala si scende al livello dell’area archeologica dove gli spettatori vengono dotati di audiocuffie; in gruppo si attraversa il Foro di Traiano percorrendo una apposita passerella e tramite una galleria che passa sotto via dei Fori Imperiali, si raggiunge il Foro di Cesare con i resti del Tempio di Venere; si prosegue fino alla Curia Romana e da qui all’uscita su via dei Fori Imperiali, all’altezza di largo Corrado Ricci.

Il racconto di Piero Angela, accompagnato da ricostruzioni e filmati, parte dalla storia degli scavi realizzati tra il 1924 e il 1932 per la costruzione dell’allora Via dell’Impero (oggi Via dei Fori Imperiali). La narrazione entra quindi nel vivo della storia partendo dai resti del Tempio di Venere, voluto da Giulio Cesare dopo la vittoria su Pompeo, e facendo rivivere l’emozione di quella che doveva essere la vita del tempo a Roma, quando funzionari, plebei, militari, matrone, consoli e senatori passeggiavano sotto i portici del Foro.

Tra i colonnati rimasti lo spettatore potrà rivedere gli edifici e le taberne del tempo, cioè gli uffici e i negozi del Foro e, tra questi, il negozio di un nummulario, una sorta di ufficio cambio del tempo.

Grazie al racconto di Piero Angela si potrà conoscere più da vicino la figura di Giulio Cesare, quest’uomo intelligente e ambizioso, idolatrato da alcuni, odiato e temuto da altri.

Dal 22 Maggio al 31 Luglio: tutti i giorni dalle ore 21.00 alle 23.00 (ogni 20 minuti)

Dall’1 al 31 Agosto: tutti i giorni dalle ore 20.40 alle 23.00 (ogni 20 minuti).

Dal 1° al 22 Settembre: tutti i giorni dalle ore 20.00 alle 22.20 (ogni 20 minuti).

In caso di pioggia gli spettacoli sono sospesi.

Informazioni e approfondimenti nel sito www.viaggioneifori.it

