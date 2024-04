Vicino di casa mette in fuga ladra d’Appartamento, arrestata

Li ha prima messi in fuga ed ha poi permesso alla polizia di assicurarli alla giustizia. Il tentato furto in un’abitazione al Salario, nella zona di Porta Pia. L’uomo non si è certamente girato dall’altra parte, permettendo così di sventare il furto nell’appartamento del vicino di casa, dove successivamente con l’arrivo della polizia la ladra ( una 18enne) è stata arrestata.

Sono stati gli agenti del commissariato Castro Pretorio a intervenire, su disposizione della sala operativa, in via Cremera, per la segnalazione di un tentato furto in abitazione.

In particolare, una persona che abitava nello stabile ha udito strani rumori provenienti dalla porta di ingresso ed ha chiesto chi fosse, mettendo in fuga il presunto ladro.

In quel frangente sono giunti sul posto i poliziotti che hanno individuato subito, dalle descrizioni fornite dal richiedente, una ragazza, identificandola per una 18enne.

