Vigilanza anti Covid-19 Oltre 40 le persone denunciate su circa 17.000 controlli

Oltre 40 le persone denunciate su circa 17.000 controlli effettuati ieri dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per il rispetto delle norme a salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica su tutto il territorio capitolino. Il maggior numero delle sanzioni ha riguardato persone che sono state sorprese a circolare, a piedi o a bordo di veicoli, senza alcun valido motivo ed in alcuni casi in zone distanti dalla propria residenza: come un cittadino fermato nei pressi del mercato Testaccio ma residente in zona Torrino.

Particolare attenzione anche ai parchi ed alle ville storiche: in collaborazione con il Raggruppamento Emergenza Roma 9 della Protezione Civile, sono state effettuate verifiche anche con utilizzo di un drone per accertare la presenza di persone all’interno del parco della Caffarella, dove una persona è stata denunciata per essere stata sorpresa a fare jogging.