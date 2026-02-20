Villa Gordiani, follia in via Roccaromana: 47enne semina il panico in un condominio e aggredisce gli agenti

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di ieri in via Roccaromana, nel quadrante est della Capitale.

Gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenuti al civico 21 dopo le segnalazioni allarmate di alcuni residenti che riferivano di un uomo in evidente stato di alterazione intento a colpire e danneggiare le porte di diverse abitazioni.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo — un cittadino italiano di 47 anni — stava creando il panico tra i condomini, che si sono barricati in casa in attesa dell’arrivo delle forze dell’ordine.

La pattuglia, giunta rapidamente sul posto, ha individuato il soggetto ancora all’interno dello stabile.

Alla vista degli agenti, il 47enne avrebbe reagito con ulteriore aggressività, iniziando a scalciare e a opporre resistenza nel tentativo di sottrarsi al controllo.

Dopo alcuni momenti concitati, gli operanti sono riusciti a bloccarlo e a riportare la situazione alla calma.

L’uomo, risultato avere diversi precedenti penali, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Non si segnalano feriti tra i residenti, mentre restano da quantificare i danni alle porte degli appartamenti colpiti.

