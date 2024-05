Villaggio Falcone: ex centro sportivo preso di mira dai ladri

Tre ladri sono stati sorpresi in flagranza mentre rubavano attrezzature sportive all’ex palestra Heaven a Villaggio Falcone-Colle degli Abeti, nella zona della vecchia Ponte di Nona. La polizia ha arrestato i tre membri della banda, due uomini e una donna.

Il furto è avvenuto nella giornata di Giovedì. I malviventi, arrivati con un furgone bianco davanti ai locali di via Don Primo Mazzolari, sono stati notati da alcuni cittadini a causa del rumore che stavano facendo. I residenti hanno subito chiamato il 112, richiedendo l’intervento della polizia.

Gli agenti del VI distretto Casilino sono arrivati sul posto e hanno trovato i ladri mentre caricavano la refurtiva sul furgone, che avevano lasciato con il motore acceso davanti all’ex palestra. I tre sospetti sono stati portati negli uffici di polizia di Torre Maura, dove sono stati identificati: due uomini di 45 e 39 anni e una donna di 38. Tutti e tre sono stati arrestati per furto aggravato.

Sia il furgone che la refurtiva sono stati sequestrati, e i tre arrestati sono ora a disposizione della magistratura.

L’ex centro sportivo di Villaggio Falcone, nella zona ‘vecchia’ di Ponte di Nona, è stato confiscato alla criminalità ed è attualmente in stato di abbandono, diventando spesso oggetto di atti vandalici. In passato era un punto verde qualità, poi trasformato in una palestra. Ora è sotto la gestione del Dipartimento Patrimonio del Comune di Roma, in attesa di essere affidato al municipio VI delle Torri.