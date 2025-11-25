Violenza contro le donne, Roma porta la prevenzione nelle scuole: distribuiti i kit antiviolenza

Nelle aule del Benedetto da Norcia e del Kant, questa mattina 25 novembre, c’era un’atmosfera diversa dal solito. Non una semplice lezione, ma un incontro diretto con le istituzioni, arrivato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Roma Capitale ha scelto di essere presente lì dove nasce la consapevolezza: tra i giovani, nei corridoi delle scuole, portando un messaggio di prevenzione accompagnato da un gesto concreto.

Una delegazione dell’Assemblea capitolina ha fatto visita ai due licei per consegnare ai ragazzi dei particolari kit antiviolenza: braccialetti in grado di rilevare eventuali droghe nei cocktail, uno strumento semplice ma prezioso per difendersi da sostanze usate per stordire o facilitare abusi.

Un dispositivo che parla ai giovani nel loro linguaggio e che li invita a guardarsi intorno con maggiore attenzione, specialmente nei contesti più esposti.

A raccontare l’iniziativa sono la consigliera Valeria Baglio, il presidente della commissione Turismo Mariano Angelucci e la presidente della commissione Pari Opportunità Michela Cicculli.

Grazie al supporto di Farmacap sono stati distribuiti 200 braccialetti in ciascun istituto, con l’ambizione di portare il progetto in tutte le scuole superiori della Capitale.

Ma l’incontro non si è fermato alla sola consegna dei dispositivi. Nei dialoghi con gli studenti sono emersi i temi più profondi e necessari: il rispetto, la prevenzione, il valore del consenso, il rifiuto di ogni forma di violenza.

“La lotta alla violenza – spiegano i consiglieri – comincia dalla cultura e dall’educazione, dalla capacità di riconoscere l’altro e di difendere la libertà e la dignità di ogni persona”.

