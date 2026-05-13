Violenza senza fine a Guidonia: aggredisce l’ex moglie e le ruba il telefono, arrestato 31enne

L’incubo di una donna si è trasformato in un concitato inseguimento per le strade di Guidonia nella serata del 6 maggio 2026. Un uomo di 31 anni, di origini egiziane, è finito in manette con accuse pesantissime: maltrattamenti in famiglia, rapina e lesioni personali.

L’aggressione è scattata in strada. L’uomo ha sorpreso l’ex moglie alle spalle, investendola prima con una pioggia di insulti per poi passare alle vie di fatto.

In un disperato tentativo di salvezza, la vittima è riuscita a comporre il numero unico di emergenza 112, ma non ha fatto in tempo a chiedere aiuto: l’ex coniuge le ha strappato con violenza il cellulare dalle mani prima di darsi alla fuga.

La cattura e il carcere

Il tempestivo intervento degli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Tivoli ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I poliziotti hanno intercettato il fuggitivo mentre cercava di sbarazzarsi del telefono rubato.

Per lui si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia, misura poi confermata dal Gip del Tribunale di Tivoli che ha disposto la custodia cautelare.

Il racconto della donna, soccorsa e trasportata in ospedale, ha svelato un retroscena di sofferenze durate anni. Una separazione, quella avvenuta a gennaio, che avrebbe dovuto essere la fine di un calvario fatto di percosse e vessazioni già denunciate in passato, ma che si è rivelata solo l’ennesimo capitolo di una persecuzione mai interrotta.

Sicurezza a Tivoli: catturato rapinatore ventenne

L’attività degli uomini del Commissariato di Tivoli non si è fermata al caso di maltrattamenti. All’indomani dell’arresto del 31enne, i poliziotti hanno chiuso il cerchio su un’altra vicenda criminale, dando esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura locale.

A finire dietro le sbarre è un ragazzo di 22 anni, riconosciuto colpevole del reato di rapina. Il giovane dovrà ora scontare una pena definitiva di 2 anni e 11 mesi di reclusione.

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