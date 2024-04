Viterbo: maxi rissa in centro, tre arresti e quattro denunce

Momenti di paura in centro a Viterbo, per una maxirissa scoppiata a colpi di mazza da baseball. L’accaduto, intorno alle 19 di ieri Venerdì 26 Aprile 2024, a piazza del Sacrario. All’origine un banale litigio tra due gruppetti di adolescenti che poi avrebbero chiamato in causa i parenti.

In pochi minuti la piazza, si è trasformata in un campo di battaglia, dove gli adulti arrivati in macchina, prima avrebbero cercato di investirsi vicendevolmente, poi scesi dai veicoli si sarebbero affrontati con mazze da baseball e spranghe. Non sarebbero poi mancati calci e spintoni. E violentissime urla. Una situazione che ha spaventato i presenti, cittadini e turisti che si sono dati alla fuga.



Solo l’arrivo di quattro volanti della polizia e due gazzelle dei carabinieri è riuscito a riportare la calma. Sul posto anche un’autoambulanza. Alcune persone sono state portate all’ospedale Belcolle con ferite lievi, e altre fermate e portate in questura. Polizia e carabinieri stanno visionando i filmati delle telecamere presenti sulla piazza, per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

