Vuole gettarsi dal Ponte Flaminio, dopo la fine della relazione: giovane salvato dalla Polizia di Stato

Un giovane di 28 anni è stato salvato da un gesto estremo grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato. Il ragazzo, in preda a un forte dolore per la fine della sua relazione sentimentale, si era recato sul Ponte Flaminio con l’intento di togliersi la vita.

L’allarme e l’arrivo sul posto:

L’allarme è scattato quando il padre del giovane, preoccupato per le sue intenzioni, ha chiamato il 112, Numero Unico d’Emergenza. Immediatamente, un operatore della Polizia di Stato ha inviato le pattuglie dei commissariati Flaminio e Prati sul posto per verificare la segnalazione.

L’intervento delicato degli agenti:

Nel giro di pochi minuti, gli agenti sono arrivati sul Ponte Flaminio e hanno trovato il giovane in una posizione estremamente pericolosa: si trovava al di là del parapetto in cemento, pronto a lanciarsi nel vuoto, affrontando un volo di circa 20 metri.

Con grande calma e professionalità, i poliziotti hanno iniziato a parlare con il ragazzo, cercando di guadagnarsi la sua fiducia e di dissuaderlo dal compiere il gesto estremo.

Il dialogo e il salvataggio:

Grazie al loro approccio empatico e paziente, gli agenti sono riusciti a conquistare la fiducia del giovane e ad avviare un dialogo costruttivo.

In lacrime, il ragazzo ha raccontato loro la sua sofferenza per la recente rottura con la compagna e il profondo senso di sconforto che lo attanagliava.

Con grande maestria, i poliziotti sono riusciti a convincerlo a tornare sul lato sicuro del ponte, dove ad attenderlo c’erano il padre, visibilmente sollevato, e il personale sanitario.

Il giovane è stato poi accompagnato in ospedale per le cure del caso, dove potrà ricevere il supporto psicologico necessario per affrontare questo difficile momento della sua vita.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati