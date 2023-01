Wando: Il primo metaspeaker italiano

Da poco tempo è apparso sui canali social di Radio Kaos Italy, di cui questo giornale ha già parlato poco tempo fa, il primo Metaspeaker in Italia.

Si tratta di Wando e ci siamo fatti raccontare dallo staff di Radio Kaos qualche cosa in più su di lui. “ Wando ha l’equivalente dei 23 anni umani e vive a Roma” ci raccontano “ha studiato recitazione e vorrebbe un giorno entrare a far parte del mondo degli attori nel panorama italiano. Per cercare di emergere, oltre a raccontare sua vita su Instagram facendo video e foto in giro per le strade, lavora con dei brand sconosciuti che si affidano a lui per fare delle pubblicità ironiche sui prodotti selezionati. Vive a cavallo tra la realtà e il Metaverso e ha scelto Roma come città da visitare e vivere ogni giorno. Attualmente ha un suo spazio nella nostra radio facendolo diventare quello che si può definire il primo Meta speaker conosciuto in Italia.”