Zaynab Dosso-Andy Diaz, festa al Golden Gala per le medaglie mondiali

L’abbraccio del pubblico della tappa italiana della Wanda Diamond League sarà rivolto al campione del mondo indoor del salto triplo Diaz (Fiamme Gialle) e all’argento mondiale dei 60 metri Dosso (Fiamme Azzurre) che insieme a Mattia Furlani (Fiamme Oro), tra le star più attese del Golden Gala nel lungo, hanno illuminato l’ultima edizione della rassegna iridata al coperto, in Cina, un paio di mesi fa.

Saranno protagonisti di un ‘giro d’onore’ sulla pista dell’Olimpico, per raccogliere l’affetto e il calore dei tanti sostenitori che hanno gioito per i loro risultati, e poi si godranno lo spettacolo dalla tribuna.

A Nanchino, Diaz ha conquistato la terza medaglia in tre presenze con la maglia azzurra (dopo il bronzo olimpico di Parigi e l’oro degli Europei indoor di Apeldoorn) ed è sempre più orgoglioso di indossare i colori della Nazionale italiana. Dosso, con l’argento vinto in Cina, si è confermata tra le big mondiali della velocità, dopo essere stata la prima donna italiana a vincere una medaglia d’oro nello sprint puro, in occasione degli Euroindoor di Apeldoorn.

BIGLIETTI IN VENDITA SU TICKETONE

I biglietti per il Golden Gala Pietro Mennea – Presented by IP si possono acquistare online su TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati, con prezzi tra 10 e 50 euro (più diritti di prevendita) e riduzioni per gli under 16.

Monte Mario Arrivi: 50 euro (ridotto U16: 35 euro)

Distinti Arrivi: 30 euro (ridotto U16: 25 euro)

Monte Mario Partenze: 25 euro (ridotto U16: 20 euro)

Tribuna Tevere: 15 euro (ridotto U16: 10 euro)

Curve e Distinti (escluso Distinti Arrivi): 10 euro (ridotto U16: 7 euro)