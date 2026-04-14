Roma si tinge di rosa per la “Race for the Cure”

Si è svolta oggi, 14 aprile 2026, presso il Salone d’Onore del CONI la conferenza stampa di presentazione della 27esima edizione della Race For The Cure organizzata da Komen Italia.

Il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio ha aperto la conferenza stampa della 27ª edizione della Race for the Cure, presentata dalla giornalista Maria Soave, presso il Salone d’Onore del CONI.

La più grande manifestazione al mondo per la lotta ai tumori del seno, che Komen Italia organizza dal 7 al 10 maggio 2026, torna al Circo Massimo sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con la partecipazione delle principali Istituzioni.

La Race for the Cure, evento simbolo di Komen Italia, ha come protagoniste le Donne in Rosa – donne che stanno affrontando o hanno affrontato il tumore del seno – e che negli anni con la loro testimonianza hanno determinato un cambiamento culturale nell’approccio alla malattia, diventando un modello di forza e speranza per le 56.000 donne che ogni anno in Italia si confrontano con il tumore del seno.

“La Race for the Cure è oggi uno degli appuntamenti di solidarietà più attesi e amati dai romani. È una manifestazione davvero unica, che riesce a coinvolgere al meglio partecipanti di ogni età in attività di sport, prevenzione e salute” – dichiara il Prof. Riccardo Masetti, Fondatore di Komen Italia – “Grazie all’impegno e alla dedizione dei tanti volontari che sostengono le attività della nostra associazione per 4 giorni il Circo Massimo diventa uno straordinario laboratorio all’aria aperta, dove si cammina, si corre o semplicemente si sta insieme per dare forza alle Donne in Rosa, condividendo emozioni, paure, speranze e gioie che accompagnano la difficile esperienza del tumore del seno”.

Da giovedì 7 a domenica 10 maggio il Circo Massimo si trasformerà in un villaggio globale della prevenzione, dove i partecipanti potranno avvalersi gratuitamente di preziose attività di protezione della salute.

Nell’Area Medica, con l’ausilio delle 8 Unità Mobili della “Carovana della Prevenzione” di Komen Italia, saranno offerti gratuitamente esami strumentali e clinici per la diagnosi precoce dei tumori del seno e di altre patologie prevalenti nelle donne (tumori ginecologici, della tiroide, della pelle, del cavo orale, del retto-ano, patologie del fegato, patologie cardiache e delle vie respiratorie), oltre a valutazioni sull’idoneità fisica alla pratica sportiva, controlli visivi e consulenze su nutrizione, corretti stili di vita e menopausa.

Queste opportunità sono rese possibili grazie all’impegno della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS e del suo Centro di Senologia diretto dal Prof. Gianluca Franceschini, dell’Ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola e di altri presidi ospedalieri della Capitale, oltreché al prezioso sostegno di Fondazione Johnson&Johnson, Fasda e alla collaborazione di Federfarma e Commissione Difesa Vista.

“La Race for the Cure rappresenta un appuntamento di straordinario valore sociale e sanitario, capace di unire prevenzione, solidarietà e partecipazione attiva dei cittadini. Come Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS supportiamo da sempre Komen Italia ed esprimiamo il nostro più convinto apprezzamento per questa iniziativa, alla quale aderiamo con pieno impegno insieme all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola. La tutela della salute delle donne è da sempre al centro della nostra missione: dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino ai percorsi di cura e riabilitazione. In questo ambito, il nostro impegno si traduce anche in attività di ricerca avanzata e in modelli innovativi di presa in carico globale, capaci di accompagnare la persona in tutte le fasi della malattia. La collaborazione con Komen Italia rafforza ulteriormente questa visione, permettendoci di essere sempre più vicini alle donne e alle loro esigenze. Iniziative come la Race contribuiscono a diffondere una cultura della prevenzione fondamentale per salvare vite e migliorare la qualità dell’assistenza”, afferma Daniele Piacentini, Direttore Generale Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS.

Nell’Area dedicata allo Sport, il sostegno del CONI, di Sport e Salute e di numerose Federazioni Sportive consentirà ai partecipanti di praticare o apprendere, sotto la guida di istruttori federali, sport come la pallavolo, la pallacanestro, il tennis, il padel, il golf, il canottaggio, il cricket, le discipline equestri, il rugby, il baseball, il softball, il tiro con l’arco e la scherma.

“La prevenzione deve essere un diritto per tutti, non un privilegio per pochi. Questo è il messaggio della Race For The Cure, un evento entrato nel cuore della città che sosteniamo con entusiasmo: lo sport si conferma il veicolo ideale per diffondere sane abitudini di vita e per spingere le persone a prendersi cura di loro stesse. Ringrazio Komen Italia che da 27 anni organizza una manifestazione che, con i fondi ricavati, ha donato oltre 35 milioni di euro in progetti di ricerca, prevenzione e sostegno alle donne che vivono l’esperienza di un tumore del seno. Sono sicuro che riusciremo a superare quota 150 mila sostenitori presenti e sono felice che anche quest’anno abbiamo messo a disposizione gratuitamente il Circo Massimo per allestire il villaggio. Ringrazio tutti i medici, gli infermieri e i tanti volontari coinvolti nell’organizzazione della gara che daranno, nel villaggio, l’opportunità a tutti di fare check-up di prevenzione gratuitamente”, afferma Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale.

Nell’Area dedicata al benessere psico-fisico sarà possibile partecipare in modo continuativo a sessioni di fitness, group cycling, boxe ma anche a lezioni di danza cubana, salsa e danza africana. E ancora laboratori di sana alimentazione, mindfulness, yoga, shiatsu, tai chi, riflessologia facciale e plantare.

Nell’Area dedicata alle Donne in Rosa verranno offerte terapie integrate dedicate al benessere della mente e del corpo con la guida di insegnanti esperti e organizzati momenti di condivisione tra donne che hanno affrontato o stanno affrontando il tumore del seno.

Nell’Area Conferenze si terranno seminari, tavole rotonde e dibattiti pubblici su tematiche relative alla tutela della salute con la partecipazione di specialisti del mondo medico e di rappresentanti delle istituzioni, università e imprese.

Un ampio spazio sarà dedicato alla cultura e alla sensibilizzazione con la premiazione dei finalisti del contest fotografico “Pensaci prima – Le parole della Prevenzione”, iniziativa formativa svolta da Edulia – Dal Sapere Treccani (polo del gruppo Treccani dedicato al mondo della formazione e dell’educazione scolastica) che coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado per raccontare attraverso la fotografia come il benessere individuale e collettivo sia il risultato di un equilibrio condiviso tra salute umana, prevenzione, salute animale e tutela dell’ambiente. I primi tre classificati riceveranno materiali per le attività sportive scolastiche, offerti dalla Federazione Italiana Pallavolo e dalla Federazione Italia Giuoco Calcio.

Nell’Area Kids&Teen, grazie alla collaborazione con l’Assessorato alla Scuola del Comune di Roma, verrà organizzata come di consueto la Kids for the Cure – la corsa per i bimbi delle scuole dell’infanzia e primarie. Verranno inoltre organizzate le attività ludico-didattiche di Pompieropoli e momenti di gioco grazie a Trudi e a Roma013.

Approfondimenti e novità dell’edizione 2026

Come sempre, il momento più coinvolgente di questa grande manifestazione sociale sarà la domenica quando i partecipanti si ritroveranno al Circo Massimo per la Race for the Cure. Accanto alla passeggiata di 2 km e alla corsa di 5 km, la grande novità di questa edizione riguarda la prova sui 10 km: per la prima volta, il percorso sarà aperto anche ai corridori amatoriali oltre che agli atleti competitivi.

La partenza della Race for the Cure è programmata alle ore 10.00 di domenica 10 maggio da via Petroselli (Bocca della Verità). La sfida è di stabilire un nuovo primato di partecipazione che superi i 150 mila iscritti, colorando di rosa l’intera città.

Al termine della passeggiata e della corsa ci si ritroverà insieme al Circo Massimo per la tradizionale cerimonia di premiazione, il Pink Nic di Campagna Amica e il Dj set di Radio Dimensione Suono Roma.

Il Ministero della Cultura sarà presente al Villaggio da giovedì 7 a domenica 10 maggio con un’area espositiva dedicata alle campagne di sensibilizzazione nate dal protocollo d’intesa tra Komen Italia e il MiC e con attività del Servizio Educazione Didattica e Formazione del Parco Archeologico del Colosseo.

Tutti gli iscritti alle Race for the Cure potranno come sempre usufruire dell’ingresso gratuito nei musei statali nei weekend delle Race e a Roma nei giorni 8, 9 e 10 maggio. Sul sito www.komen.it/race-musei/ è possibile consultare l’elenco dei musei che aderiscono all’iniziativa.

Nell’Area Medica

Quest’anno verranno attivati nuovi percorsi di prevenzione dedicati a target specifici di utenti.

“Nell’Area Medica verranno attivati nuovi percorsi di prevenzione personalizzati. Tantissimi obiettivi sono stati raggiunti, ma non stiamo facendo abbastanza. La nostra Race è correre ogni giorno per raggiungere tutte le donne, senza differenze, ed abbiamo bisogno di ognuno di voi. Per anticipare le diagnosi, per stare accanto, per promuovere la ricerca”, afferma la Prof.ssa Alba Di Leone, Presidente di Komen Italia.

– PERCORSO DONNE YOUNG (UNDER 40) e DONNE 40/45 ANNI: per sensibilizzare anche le più giovani ad adottare uno stile di vita sano e a sottoporsi a controlli regolari;

– PERCORSO DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA: per analizzare la condizione fisica di chi desidera iniziare o già pratica attività fisica agonistica e non;

– PERCORSO D’ARGENTO: per offrire visite e controlli specialistici di protezione della salute alle persone over 65. Sarà il primo passo di un nuovo progetto – la “Carovana d’Argento” – che grazie alla sinergia tra Komen Italia, Roma Capitale, Città Metropolitana di Roma Capitale, Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola e Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS offrirà gratuitamente nelle periferie di ciascun Municipio di Roma opportunità analoghe a oltre 3.000 donne escluse per l’età avanzata dai programmi di screening oncologici regionali.

La Regione Lazio sarà presente quest’anno con lo sportello informativo per facilitare l’accesso agli screening del tumore del seno, del collo dell’utero e del colon, e inoltre con il suo “Truck della Salute” per l’erogazione diretta degli esami previsti dai programmi di screening oncologici regionali alla popolazione migrante e a quella in fascia di età di screening e per le consulenze sui sani stili di vita.

“Race for the Cure è una manifestazione simbolo alla quale rinnoviamo il nostro pieno sostegno. La Regione Lazio ha rafforzato le campagne e le attività di prevenzione nel segno della massima inclusione nei programmi gratuiti di screening oncologico. Nel corso del 2025 sono state invitate ad eseguire il test di prevenzione 870mila donne per lo screening al tumore della mammella e della cervice uterina e 1 milione di persone per lo screening del colon retto. L’obiettivo è coinvolgere e sensibilizzare alla prevenzione, abituale e continua, la più ampia fetta di popolazione in un territorio come il Lazio in cui si verificano 50 casi di tumore al seno ogni mille abitanti. Durante la manifestazione saranno a disposizione operatori delle Asl e un’unità mobile per prendere informazioni, prenotare visite e anche sottoporsi a test specifici”, dichiara la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Infine, grazie alla presenza dell’ADMO, sarà possibile effettuare lo screening per la donazione del midollo.

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