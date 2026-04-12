In 4000 di corsa la 14ª edizione della “Run for Autism International

Si è svolta oggi nel centro storico di Roma, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, la 14ª edizione della “Run for Autism International– Memorial Viridiana Rotondi”, la corsa su strada di 10 e 5 chilometri organizzata dal Progetto Filippide in collaborazione con Opes e l’ASD Lazio Olimpia Runners Team.

Una corsa che da quasi tre lustri si pone l’obiettivo di attenzionare la società sulla persona con autismo e che, anno dopo anno ha coinvolto sempre più ragazze e ragazzi con spettro autistico provenienti da tutta Italia e runner solidali che, partecipano correndo insieme ai ragazzi e ai loro istruttori senza guardare alla classifica. E oggi, sulle strade del centro storico di Roma, hanno corso in 4000 tra le due prove, la 10 chilometri competitiva e non e la 5 chilometri aperta a tutti, tra i quali oltre 600 ragazze e ragazzi delle varie sedi territoriali del Progetto Filippide, e provenienti dal Belgio, Albania e Tunisia.

“Con grande entusiasmo Roma oggi ha accolto la Run for Autism, un evento sportivo e solidale a cui teniamo tantissimo con 600 ragazzi autistici che corrono insieme agli accompagnatori e agli atleti. Una giornata indimenticabile per tante famiglie. Una festa straordinaria di sport, beneficenza e inclusione con la nostra città protagonista insieme a 4 mila partecipanti, tra la corsa competitiva e quella amatoriale. Abbiamo messo a disposizione il percorso più suggestivo tra storia e monumenti del centro storico e sostenuto gli organizzatori della fondazione Progetto Filippide, che da 14 anni organizzano una corsa unica” ha dichiarato l’assessore capitolino a Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, presente alla gara.

“Oggi Roma ha corso con il cuore – ha dichiarato Nicola Pintus, presidente del Progetto Filippide -. Quattromila persone nelle strade del centro storico, in occasione della Giornata Mondiale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, sono la testimonianza più bella di quanto questa corsa sia diventata qualcosa di molto più grande di una gara. Grazie a Opes e all’ASD Lazio Olimpia Runners Team per la preziosa collaborazione, alle istituzioni e ai partner che hanno reso possibile tutto questo. Grazie ai runner solidali che hanno scelto di correre senza guardare la classifica, ma guardando chi avevano accanto. E grazie, soprattutto, agli oltre 600 ragazzi e ragazze del Progetto Filippide, arrivati da tutta Italia e dal Belgio, dall’Albania e dalla Tunisia: sono stati, come sempre, il motivo per cui corriamo”.

La portavoce del Forum Terzo Settore del Lazio, Francesca Danese, ha salutato l’iniziativa sottolineando: “Come ogni anno, il Forum Terzo Settore del Lazio sostiene con particolare calore Run for Autism e tutte le iniziative connesse a questo straordinario evento sportivo e inclusivo. Infatti, per la sua eccezionale unicità europea, la corsa vede il gareggiare assieme di persone – ragazzi e ragazze – con autismo e disabilità differenti e runner normodotati”.

La gara, partita alle ore 9.30 da Piazza Bocca della Verità ha visto i runner transitare in alcuni dei luoghi più iconici della Capitale: via del Teatro di Marcello, Piazza Venezia, via dei Fori Imperiali, Circo Massimo e il Colosseo, prima di chiudere la prova alla Bocca della Verità.

A vincere la gara maschile è stato Luca Parisi della SS Lazio Atletica Leggera (32:08) che preceduto Domenico Liberatore della Podistica Solidarietà (32:26) e Federico Roncaccia dell’Atletica Roma Acquacetosa (32:32).ù

In campo femminile la vittoria è andata a Giulia Cappello del Go Running Team (35:31), davanti a Antonella D’Aversa dell’Atletica Ferentino (39:54) e a Giulia Pranteda del GSBR (40:21).

L’iniziativa gode del patrocinio dell’Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, del Ministro per le Disabilità, della Regione Lazio, del Comune di Roma, di Sport e Salute, del CONI.

Partner dell’evento è ITA Airways, che ha curato il viaggio della nutrita delegazione proveniente dall’Albania e offerto l’accoglienza e i pasti.

Classifiche complete su www.endu.net

Credits foto: Di Renzo

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