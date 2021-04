15 aprile 2021: Contest urbano “Rigenera il quartiere”

Al via giovedì 15 aprile 2021 il contest urbano “Rigenera il Quartiere” promosso da Green Italia e Movimenta insieme a tantissime associazioni locali del V Municipio di Roma, territorio scelto per l’enorme quantità di spazi ed edifici abbandonati che creano degrado e insicurezza.

Un laboratorio urbano a cielo aperto che impegnerà l’intera cittadinanza per stimolare una riflessione collettiva e accendere un faro sui luoghi che sono stati dimenticati per decenni e che potrebbero invece essere rigenerati come spazi socio-culturali rispondendo alle necessità degli abitanti.

Il contest coinvolgerà grandi e piccini, studenti, famiglie, mamme e papà, professionisti, maestri e maestre, sportivi chiedendo a tutti di guardarsi intorno e di individuare uno spazio trascurato o abbandonato, di scattare una foto (o video di 30 sec), aggiungere una didascalia per raccontare in cosa si vorrebbe fossero trasformati (biblioteca, coworking, ludoteca, centri culturali, etc.), aggiungere il tag Rigenera_ilquartiere, l’hashtag #cartolinedalquinto e postarlo sulla pagina Instagram, Facebook oppure spedirlo via mail.

L’hashtag scelto è appunto #cartolinedalquinto per sottolineare l’origine territoriale dell’esperimento che si pone come un’azione di esplorazione politica e civica che parte dal basso, dal territorio e stimola la cittadinanza non solo a sognare il cambiamento, ma a raccontarlo e a parteciparvi.

Le foto pubblicate verranno poi valutate e discusse nei workshop con esperte ed esperti del settore che si terranno tra giugno e settembre per concludersi in una mostra dal nome “Sogni Urbani” a cui verranno invitate le istituzioni. In linea con i valori che il contest promuove, i primi quattro finalisti che avranno condiviso la loro idea di « resilienza urbana » potranno fare la differenza anche sul lato food: sono stati stanziati infatti 4 box contenenti una vasta selezione di cibi e pietanze da bar, bakery, pub, ristoranti e catene di ristorazione, tutti partner di una grande rete che intende salvare il cibo rimasto invenduto, evitando di buttarlo e facendo così del bene al pianeta.

“Abbiamo deciso di coinvolgere anche associazione nazionali come Lo stato dei Luoghi, Farm Cultural Park, Ascosi Lasciti, Fondazione Riusiamo l’Italia, Scomodo, Melting Pro, RiavviaItalia-Urban Experience, Officine Italia, Glocal Impact Network che portano avanti questi temi da anni affinché questo contest possa creare sinergia con la condivisione di best practises. Durante i workshop lavoreremo perchè intorno al tavolo si siedano esperti nazionali e rappresentanti locali per un confronto costruttivo ed efficace che possa individuare soluzioni concrete e sostenibili da proporre alle istituzioni – dichiara Riccardo Angelini Rota di Movimenta.

“Ci auguriamo che questa iniziativa sia l’occasione per dare vita ad una riflessione trasversale sulla messa in sicurezza degli edifici pubblici, di tutela e fruizione dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, in contrasto al nuovo consumo di suolo, all’abusivismo edilizio, al degrado che tendono a chiudere ciascuno nel proprio individualismo.”- dichiara Annalisa Corrado di Green Italia.

“Siamo orgogliose che così tante realtà locali del territorio abbiano aderito. Questo ci dice molto su quanto la voglia di partecipare sia forte in questo territorio che da un lato è tormentato da molte problematiche ma, dall’altro, ha un enorme potenziale e una cittadinanza pronta a rispondere in modo entusiasta a proposte di confronto, discussione e costruzione di comunità – dichiarano le ideatrici del progetto Eva Vittoria Cammerino e Maria Assunta Vitelli delle rispettive associazioni e cittadine del V Municipio – Un futuro diverso si può immaginare per il nostro Municipio. Dopo tutti questi mesi di isolamento e grande sconforto umano, bisogna avere il coraggio di unirsi, tornare a parlare, ascoltarci, disegnare una mappa dei sogni che porti a una nuova democrazia urbana concreta. Ringraziamo chi oltre alle volontarie e volontari ha creduto nell’impresa di portare avanti un progetto di rinascita urbana e di sogno collettivo”.

Gli organizzatori ricordano che le associazioni, i collettivi e gli artisti che vogliono prendere parte al progetto possono scrivere tramite il sito:https://mailchi.mp/ rigenerailquartiere.com/lp

Lista realtà partner (Locali e Nazionali)

Muri Lab, Made in Roma Est, Alberi in Periferia, GRAB-Velolove, Associazione Pop-Idee in Movimento, Pigneto Film Festival, Legambiente- Si può fare, Pigneto Pop, Vita di Quartiere-Pigneto, Radio Rebel, Poppyficio, RiavviaItalia-Urban Experience, Fusolab, B-Lab, Scomodo, Fluoevents – Up Urban Prospective Factory, Associazione Spazio Solidale, Famo cose, Metrovia, Nero Gallery, Studio Pro Loco San Lorenzo, Associazione Centrocelle, Impegno Civico, Pigneto TV, Farm Cultural Park, Lo Stato dei Luoghi, Retake&you, Tavola rotonda, Ascosi Lasciti, Fondazione Riusiamo l’Italia, Sguardoingiro, Officine Italia, RiavviaItalia-Urban Experience,Roma Oltre Le Mura, Impegno Civico, Melting Pro, Global Impact Network. Con la collaborazione della copisteria Sa.PI. Grafica.