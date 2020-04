15 Aprile… Roma Antica, si svolgono i “Fordicidia”

Il 15 Aprile, nella Antica Roma, si svolgono i Fordicidia, festività in onore di Tellus, Dea della terra.

Durante le cerimonie si sacrificano delle mucche e gli embrioni dei vitelli vengono bruciati dalle vestali: le ceneri sono poi utilizzate per purificare il popolo nei “Parilia”, il 21 aprile.

Secondo Ovidio i Fordicidia erano stati istituiti all’epoca di Numa Pompilio.

Questa solennità fa parte del ciclo delle feste agrarie che si tengono nel mese di Aprile: i Cerealia il 19 (dedicati a Cerere), i Parilia il 21 (per purificare le greggi ed i pastori), i Vinalia il 23 (festa del vino), i Robigalia il 25 (per proteggere i raccolti).

Accadde il 15 Aprile

Roma Antica: Si svolge la festa di Juppiter Victor, in onore di Giove.

781 Carlo Magno giunge per la seconda volta a Roma. Papa Adriano I battezza il figlio Carlomanno, che assunse il nome di Pipino, e lo unge Re d’Italia.

1191 Enrico VI viene incoronato Imperatore del Sacro Romano Impero in San Pietro da Celestino III.

1652 Mascambruno (soprannome del Sottodatario Vaticano Francesco Canonici) viene decapitato con l’accusa di aver prodotto documenti falsi, imitando la firma del Papa Innocenzo X.

1967 Nella sua casa di via dei Monti Parioli, si spegne, per un infarto, Antonio de Curtis, in arte Totò. Attore, commediografo, paroliere, sceneggiatore e poeta, soprannominato “il principe della risata”, è considerato uno dei più grandi interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano.

1982 Muore l’attore Riccardo Billi (nato a Siena nel 1906).