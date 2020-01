7 Gennaio 1655… Roma, muore Papa Innocenzo X

Il 7 Gennaio del 1655 muore Papa Innocenzo X, nato Giovanni Battista Pamphilj. Nel suo pontificato si avvale dell’opera di Bernini e Borromini per abbellire Roma.

Nella Tradizione Romana una leggenda racconta che, nel giorno dell’anniversario della morte del Papa, la Pimpaccia (Olimpia Maidalchini o Donna Olimpia, considerata la sua amante), corresse ancora per le strade del centro di Roma su una carrozza in fiamme, dal palazzo di Piazza Navona, attraversando Ponte Sisto, per andare a sprofondare nel Tevere con i tesori che aveva accumulato.

Accadde il 7 Gennaio

1328 Ludovico il Bavaro arriva a Roma e un gruppo di nobili guidati da Sciarra Colonna lo accompagna in corteo al Vaticano, dove alloggia nel Palazzo Pontificio.

1727 Viene inaugurato il Teatro Valle, costruito per un utilizzo privato per volere del nobile Camillo Capranica (già proprietario del Teatro Capranica) e progettato dall’architetto Tommaso Morelli.

1818 Nasce l’architetto Andrea Busiri Vici.

1944 Rastrellamento di Pietralata da parte dei nazisti: 1200 fermati, 242 deportati.

1988 Dopo un restauro di dieci anni riaprono al pubblico il Tempio di Adriano, l’Arco di Costantino, la Colonna di Marco Aurelio e la Colonna Traiana.