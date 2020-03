23 Marzo… Roma Antica, si svolge il Tubilustrium dedicato a Marte

Il 23 Marzo, nell’Antica Roma, si svolge il Tubilustrium, festività con la quale si inaugura la stagione dedicata alle campagne militari.

In realtà le date del Tubilustrium sono due: la prima, appunto, il 23 marzo, dedicata al Dio Marte; la seconda il 23 maggio, dedicata al Dio Vulcano.

La cerimonia principale del Tubilustrium consiste nel “lavaggio sacro” (“lustrium”) delle “trombe da guerra” (le “tubae”), che avviene nell’Atrium Sutorium (edificio ormai scomparso nel “Foro Transitorio”) ed è accompagnato da sacrifici, giochi e rappresentazioni danzanti dei Salii, i sacerdoti del culto di Marte.

Accadde il 23 Marzo

1492 Arriva a Roma Giovanni de’ Medici, figlio diciottenne del Magnifico, nominato Cardinale, futuro Papa; il suo ingresso per il possesso della Chiesa di Santa Maria in Domnica è un trionfo.

1524 Muore Giulia Farnese, amante di Papa Alessandro VI.

1585 Arrivano a Roma dal Giappone, dopo tre anni di navigazione, i tre sovrani di Burgo, Arima e Omura, convertiti al cristianesimo dal gesuita Alessandro Valignani, che rendono omaggio al Papa Gregorio XIII.

1848 Carlo Alberto dichiara guerra all’Austria e scoppia la Prima Guerra d’Indipendenza.

1944 Intorno alle tre del pomeriggio, esplode una bomba in Via Rasella a Roma, uccidendo 33 soldati tedeschi. L’ordine di rappresaglia sarà di eliminare dieci italiani per ogni tedesco ucciso.

1994 Muore l’attrice Giulietta Masina, all’anagrafe Giulia Anna Masina, moglie di Federico Fellini.