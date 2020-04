24 Aprile 1962… Roma, muore Romolo Balzani

Il 24 Aprile del 1962 muore Romolo Balzani, in via dei Portoghesi, non lontano da piazza Navona, suscitando commozione in tutti gli amanti della canzone romana.

Nelle sue canzoni ha incarnato la romanità negli aspetti più genuini.

E’ stato vincitore di numerose edizioni del Festival della Canzone Romana di San Giovanni.

Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo “Barcarolo Romano”.

Era nato il 4 aprile 1892.

Nel quartiere di Villa De Sanctis a Roma vi è una via a lui intitolata.

Accadde il 24 Aprile

1788 Goethe parte da Roma definitivamente.

1849 Nel porto di Civitavecchia sbarcano circa 12.000 soldati Francesi, al comando del Generale Oudinot, inviato da Luigi Napoleone per liberare Roma dai Repubblicani.

1901 Viene avvertita una lieve scossa di terremoto avente come epicentro la zona Palombarese.

2005 Ha luogo, in Piazza San Pietro, la Messa Solenne di intronizzazione di Papa Benedetto XVI.

2010 Iniziano gli Internazionali di Tennis al Foro Italico.