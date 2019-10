25 Ottobre 1867… Roma, il massacro di Via della Lungaretta

Il 25 Ottobre del 1867, in un Lanificio di Via della Lungaretta, a Trastevere, viene scoperta una congiura contro il potere Papale per unire Roma all’Italia.

Negli scontri a fuoco muoiono dodici persone, tra le quali Giuditta Tavani Arquati, il marito Francesco ed il figlio quattordicenne Antonio Franco.

Giuditta Tavani Arquati

Almanacco del 25 Ottobre

304 Muore, martirizzato, Papa Marcellino.

989 Viene avvertito il terremoto di Benevento.

1301 Passaggio della Cometa di Halley.

1634 Durante i lavori di ristrutturazione della Chiesa dei Santi Luca e Martina al Foro Romano, viene ritrovato il corpo di Santa Martina (sotto l’altare maggiore).

1952 Il Tribunale Supremo Militare conferma l’ergastolo a Kappler.