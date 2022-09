Giuseppe Mazzini “Doveri dell’Uomo” di Pierfranco Quaglieni

Dopo il successo degli eventi del 10 e 11 settembre 2022, l’Associazione Piemontesi a Roma – Famija Piemonteisa, prosegue nelle sue attività culturali questa settimana, sempre presso la sede di Via Ulisse Aldrovandi 16, mercoledì 21 settembre alle ore 18, con la presentazione del libro “Doveri dell’Uomo” curato dal prof. Pierfranco Quaglieni, per i 150 anni di Giuseppe Mazzini.

La serata sarà conclusa da un concerto con musiche di Rossini, Donizetti, Puccini, Bellini e Verdi.

“L’ingresso per all’evento è libero e gratuito – ricorda il Segretario Generale

Francesco Ugolini – ma con prenotazione obbligatoria, e sarà un’ulteriore occasione per rivedersi tutti dopo la pausa estiva, per ricevere informazioni sulle prossime attività, che quest’anno saranno numerosissime, e per rinnovare la quota per la stagione 2023”.