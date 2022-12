3 dicembre Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2022

Sabato 3 dicembre si celebra la Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2022.

Il tema scelto dall’ONU quest’anno riguarda le “Soluzioni trasformative per lo sviluppo inclusivo: il ruolo dell’innovazione nell’alimentare un mondo accessibile e giusto.”

Più di trent’anni fa l’ONU proclamava il 1981 Anno Internazionale delle Persone Disabili, dedicandolo al tema della “Piena Partecipazione ed Uguaglianza”. Era il 1992, invece, quando veniva istituita la Giornata Internazionale del 3 dicembre, che ancora oggi rappresenta un’occasione importante per attirare l’attenzione su temi quali le pari opportunità, il rispetto della dignità e una migliore qualità della vita delle persone con disabilità.

Per una Roma più accessibile

Noi di ECOITALIASOLIDALE ribadiamo come Roma prosegue ad essere inaccessibile per chi deve muoversi in carrozzina o sedia a rotelle. E’ inaccessibile per i diversamente abili, gli anziani non autosufficienti nella mobilità’, ed anche per le mamme che debbono con fatica far superare i mille ostacoli su strade e marciapiedi per portare a spasso i propri bambini. Non ultimo per i parchi e le ville dove anche gli sportivi che si vogliono allenare per le discipline paraolimpiche trovano una serie di ostacoli.

È quanto sostengono Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista, Ecoitaliasolidale e la Campionessa del mondo di marcia Giuliana Salce, oggi responsabile per il Lazio di Ecoitaliasolidale.

“Vogliamo mettere in risalto come le strade, i marciapiedi, i sampietrini se non oggetto di una adeguata manutenzione rappresentano molto spesso ostacoli insormontabili. Roma e’ tutto ciò’, Roma sono le pedane dei mezzi di trasporto pubblico che non funzionano, gli ascensori delle fermate metro fuori servizio, i numerosi esercizi pubblici con scalini o porte inadeguate, come alcuni uffici pubblici inaccessibili, gli ascensori, i marciapiedi, le strade, i monumenti, i parchi, i mercati rionali, percorsi per non vedenti fuori uso o interrotti. Roma e’ tutto ciò’, ed oltre”.

“Proseguiremo la nostra battaglia di civiltà’ – proseguono Benvenuti e Salce – come abbiamo sempre fatto nel passato, prospettando soluzioni pratiche e al Sindaco Gualtieri e all’attuale Amministrazione chiediamo maggiore attenzione rispetto a queste problematiche ascoltando la città’, i singoli cittadini che in molti casi si trovano a superare ostacoli impensabili per una Capitale di una nazione europea. Come i soggetti con diversi tipi di disabilità fisica, psicomentale e sensoriale che si vogliono allenare per le varie discipline parolimpiche e che debbono superare ostacoli insormontabili.

Oggi Giornata internazionale delle persone con disabilità -concludono Benvenuti e Salce- attendiamo da chi amministra Roma fatti concreti e non certo solo convegni o singole dichiarazioni”.