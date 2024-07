Romanina, operazione della Polizia Locale per la chiusura del CAAT

Pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute questa mattina in via Bernardino Alimena, per un’operazione finalizzata alla chiusura del CAAT Romanina (Centro Assistenza Alloggiativa Temporanea) e alla riconsegna, da parte del Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative di Roma Capitale, al proprietario della struttura.

Agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale), con il supporto di pattuglie del VII Gruppo Tuscolano, hanno coordinato le operazioni di allontanamento di 15 persone, supportati da personale della Sala Operativa Sociale e del Dipartimento, che hanno fornito assistenza e individuato alloggi alternativi agli aventi diritto. Sul posto presenti anche pattuglie della Polizia di Stato.

