3 marzo 2024 – 80° anniversario bombardamento del 3 marzo 1944 a Pietralata e Portonaccio

Domenica, 3 marzo 2024, alle ore 16.00, in Largo A. Beltramelli, ci sarà la Commemorazione delle Vittime del bombardamento dei quartieri di Pietralata e Portonaccio, nell’ 80° anniversario dell’evento.

Fra il luglio ’43 e maggio ’44, Roma fu bombardata ben 51 volte, per colpire, tra l’altro, la stazione Tiburtina e le zone confinanti, oltre ad altri snodi ferroviari e fabbriche (citiamo la ditta Fiorentini).

Numerosissime furono le vittime del Tiburtino.

Solo nella fabbrica Fiorentini, sulla via Tiburtina, furono 120, tra operaie ed operai che vi lavoravano; oltre a varie decine di altre vittime delle zone limitrofe, tra le quali molti che avevano trovato rifugio in alcune grotte presenti nei paraggi (in via L. Lodi, ecc.).

Saranno presenti le autorità civili e religiose del quartiere e del Municipio.

Interverrà anche la banda musicale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.

A seguire, presso il centro culturale G. Ferri, ci sarà la proiezione di un cortometraggio, con il racconto di un sopravvissuto, Franco Mariani, oltre alla presenza dei parenti di alcune delle vittime.

Il 4 marzo, poi, alle ore 10.00, in via dei Fiorentini 7, altra cerimonia in memoria delle 120 vittime dell’omonima ditta (lì trasferitasi successivamente), dove c’è una lapide che ricorda tutti i caduti della fabbrica.

https://abitarearoma.it/il-3-marzo-commemorazione-del-78-anniversario-del-bombardamento-del-1944/

