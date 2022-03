Il 3 marzo commemorazione del 78° anniversario del bombardamento del 1944

Giovedì 3 marzo 2022, alle ore 11.00, in largo Beltramelli, commemorazione del 78° anniversario del bombardamento del quartiere Tiburtino, avvenuto il 3 marzo 1944.

Quel 3 marzo del 1944

Quello del 3 marzo 1944 fu uno degli episodi più tragici della storia di tutti i bombardamenti aerei subiti dall’Italia. Venerdì 3 marzo 1944, alle ore 11 circa, gli aerei angloamericani tornarono a bombardare i quartieri Tiburtino, Prenestino e Ostiense, zone industriali impegnate nella produzione bellica. L’incursione aerea impegnò 184 aerei alleati che in un’ora e mezza sganciarono 1800 bombe.

Sulla via Tiburtina, nei pressi del cavalcavia sullo scalo ferroviario, c’era lo stabilimento della famiglia Fiorentini che produceva escavatori. Quando suonarono le sirene dell’allarme aereo, 180 operai e tecnici, si affrettarono a scendere nel ricovero sotterraneo dello stabilimento.

Una bomba di oltre 200 kg colpì in pieno l’ingresso del ricovero. Le cronache scrivono che fu un ”tiro di rara precisione” in seguito al quale il rifugio si trasformò in un inferno di fuoco e la copertura di terra collassò seppellendo vivi gli operai. I Vigili del Fuoco impiegarono tre giorni ad estrarre le vittime tra cui anche il genero del fondatore della fabbrica che in seguito morì di crepacuore seguito dopo qualche settimana dalla moglie.

