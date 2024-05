I Punti blu per gli anziani del V Municipio

Il Municipio V, per la stagione estiva 2024 ha programmato un’iniziativa a favore dei cittadini anziani residenti nel Municipio. Con tale iniziativa – informa il Presidente Mauro Caliste – si intende favorire la socializzazione degli anziani partecipanti offrendo loro momenti di incontro, relax, svago e ricreazione.

L’attività programmata è la seguente:

1) Punti blu organizzati presso lo Stabilimento balneare Orsa Maggiore – Cral Poste ( Ostia ) per un periodo consecutivo di cinque giorni dal 15 Luglio 2024 al 09 Agosto 2024.

Requisiti di partecipazione:

Ai Punti Blu possono partecipare tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma V che abbiano raggiunto i 60 anni per le donne e i 65 per gli uomini, con l’esclusione delle persone non autosufficienti in quanto affette da patologie che ne limitano l’autonomia. A tale riguardo i partecipanti dovranno obbligatoriamente sottoscrivere un’ autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Modalità di accesso e documenti:

Il modulo della domanda di partecipazione ai Punti blu può essere acquisita dal sito istituzionale del Municipio Roma V al link sottostante oppure ritirata presso l’Ufficio Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere ( Viale Palmiro Togliatti, 983 ).

Qui i moduli:

