A Colli Aniene successo del XIX Convegno sul Certamen Romanum

Una mattinata dalle ore 9.00 alle ore 14.00 di grandi emozioni, come solo la musica sa regalare, quella di venerdì 31 marzo 2023 nell’Aula Magna dell’IIS Croce Aleramo a Colli Aniene dove si è tenuto il XIX Convegno sul Certamen Romanum che quest’anno ha avuto come tema la Musica in uno straordinario itinerario dall’antichità ai giorni nostri.

Protagonisti con i loro interventi professori universitari, musicologi, cantanti lirici e chitarristi in un susseguirsi di emozioni seguendo il filo degli sviluppi che hanno contrassegnato l’evoluzione musicale nel corso dei secoli.

Tra i partecipanti molti Enti e Università come il Centrum Latinitatis Europae, l’Università di Tor Vergata, l’Università di Cassino e del Mezzogiorno, il Museo degli Strumenti Musicali, l’A.I.C.C. delegazione Roma, ecc.

Stupefacente l’attenta partecipazione degli studenti lungo tutto lo svolgimento dell’impegnativo programma che hanno risposto positivamente e con entusiasmo alle “provocazioni” musicali.

Grande successo ha riscosso l’esibizione, sottolineata da una calorosa ovazione, di Stefano Guadagnini controtenore di chiara fama ed ex allievo dell’IIS Croce Aleramo.

Vivo successo anche per il prof. Emiliano Cannavale, investe di relatore e di musicista e per una band composta da alunni dell’Istituto.

Al termine premiazione del Certamen con coppe, diplomi e calorosi applausi.

Inappuntabile l’organizzazione dell’evento in cui gli studenti, guidati dalla prof.ssa Fragliasso hanno assicurato l’accoglienza, il momento conviviale e tutte le fasi del Convegno.

