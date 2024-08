A fuoco il «pratone» di Torre Spaccata

Oggi, 21 agosto 2024, un grande incendio è divampato circa alle 13:00 sul lato di via Bruno Pelizzi del parco archeologico, vicino alla Pewex, e si è esteso sul lato di Torre Spaccata nel “Pratone” al confine con via di Torre Spaccata (sfasci, padel, Nissan, distributori di benzina e nuovi edifici adibiti ad abitazioni private).

Su via Rugantino il fuoco si è pericolosamente avvicinato ai condomini e all’agenzia di sorveglianza privata.

Da circa un paio d’ore, sono al lavoro un elicottero e 6 squadre, tra pompieri e protezione civile.

L’odore di bruciato fa pensare che oltre alle sterpaglie abbiano preso fuoco anche altri materiali e i residenti chiudono le finestre.

Numerose ambulanze si dirigono verso l’incendio.

Per ora non si conoscono le cause dell’incendio, (atto doloso o incidente dovuto a comportamenti scorretti). Ogni ipotesi è al vaglio delle forze dell’ordine e sarà verificata dopo le operazioni di spegnimento tuttora in corso.

Articolo in aggiornamento

