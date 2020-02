A Ottavia “Punto Roma Facile”

Ha aperto i battenti un nuovo “Punto Roma Facile”, un “incubatore digitale” dove gli anziani possono apprendere l’uso del web e in particolare dei servizi online come quelli offerti dal Campidoglio. E’ nel Centro Sociale Anziani Ottavia, in via Trionfale 11556 (Municipio XIV), è il 23° punto attivo in città (qui la lista completa), il secondo annesso a un centro anziani (l’altro è quello di Corviale) e il quarto nel vasto territorio di Roma 14 dopo Santa Maria della Pietà, mercato Primavalle I e biblioteca “Casa del parco”.

Nuovo Punto Roma Facile a Ottavia (foto F. Di Majo, Ufficio Stampa Roma Capitale)

Nel centro anziani, dunque, ora c’è una postazione internet dedicata con un giovane volontario del Servizio Civile (in forza al progetto Punti Roma Facile: innoviamo insieme) in veste di tutor digitale. Le “lezioni di web” (vedi gli argomenti nella locandina) sono gratis, si tengono ogni giovedì mattina e in una prima fase sono riservate agli anziani iscritti al centro. Per accedervi occorre l’appuntamento, da prendere chiamando il centro stesso o l’Urp del Municipio XIV.

Tutti i dettagli nella scheda online (aprire “Descrizione del progetto”).