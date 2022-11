A scuola di Canto Gregoriano a Santa Bernadette

Da martedì 22 novembre 2022, alla parrocchia di Santa Bernadette Soubirous a Colli Aniene, si terranno una serie di incontri preliminari volti a preparare cantori per la Missa de Angelis in Canto Gregoriano. Docente sarà la dott.ssa Giulia Ferraldeschi.

Successivamente agli incontri preliminari si svolgerà un corso con appuntamenti bimensili.

Le finalità del corso sono di apprendere la lettura della notazione diastematica gregoriana (quella caratterizzata, nel pentagramma, da quadratini neri), acquisire nozioni di liturgia musicale, nuovi stimoli musicali e di preghiera e approcciarsi al grande repertorio del Canto Gregoriano tramite lo studio della Missa de Angelis.

Questa Messa è tra le più conosciute e presenta non poche difficoltà musicali che, studiando, possono essere superate anche da chi non ha competenze musicali.

Con questa Messa si intende il repertorio dell’Ordinarium, ovvero una successione di Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei con aggiunto lo studio del Credo III, ovviamente in latino. Seguirà l’analisi testuale, musicale e lo studio vocale e musicologico dei brani per diventare una voce sola.

Gli incontri sono aperti a tutti anche senza conoscenza della teoria musicale né moderna né Gregoriana; ciò che serve si apprenderà possibilmente durante le prove.

Gli incontri preliminari si svolgeranno a Santa Bernadette Soubirous in viale Ettore Franceschini 40 il martedì dalle 18,30 alle 19.30. I posti sono limitati, è perciò indispensabile comunicare la propria partecipazione rivolgendosi al coordinatore

Sandro Farina cell. 320 0186107

Dal curricolum corposo di Giulia Ferraldeschi apprendiamo che, tra l’altro, è laureata in Canto Gregoriano presso il Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma con la qualifica summa cum laude probatus sotto la guida del M° F. K. Praßl. Con la Schola gregoriana dell’Istituto partecipa a numerosi concerti e tournée internazionali in qualità di cantrice e solista (Spagna, Germania, Austria, Polonia, Cecoslovacchia…). Attualmente è allieva della classe di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio Santa Cecilia di Roma e frequenta il MAS Master of Advanced Studies in Canto Gregoriano presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. È docente al corso di Canto Gregoriano “Gaudeamus omnes in Domino” presso l’Abbazia di Farfa e tiene regolarmente lezioni e seminari presso il Monastero benedettino di Boville Ernica e presso la Cattedrale di Malaga. Dirige a Roma la corale femminile InCanto, il Coro Zenzero e la Mulierum Schola Romana. Dal 2021 è soprano nel Resonare Vocal Ensemble.