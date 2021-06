A.T.R. Consult, consulenza amministrativa e gestione di condomini dal 1986

In una pubblicità del n. 1/1987 del neonato Abitare A abbiamo reperito una pubblicità di ATR Consult che era nata nel luglio del 1986 ed era operante nella sua prima sede in via Via Edoardo D’Onofrio 43 Piano Primo. La sua inserzione descrive le attività allora svolte da “centro servizi amministrativo-contabile” e cioè: Gestione Condomini – Elaborazione Elettronica dati – Tenuta Contabilità Aziende – Consulenza Fiscale, Legale, Tributaria – Avvocato in sede”. Sempre seguendo l’inserzione pubblicitaria, possiamo documentare l’ingresso a dicembre del 1987 nella sua nuova e attuale sede in viale Togliatti 1640/24B, nella quale incontriamo per intervistarlo il titolare, Antonio Longano.

Puoi sintetizzarci la storia di ATR Consult?

Lo studio è nato nel luglio del 1986 dalla collaborazione di tre persone che hanno iniziato a gestire vari condomini del quartiere ampliando a mano a mano i servizi. Da allora ci occupiamo di amministrazioni condominiali con particolare specializzazione nei condomini di grandi dimensioni (anche con oltre 100 condomini) oltre che di consulenza e assistenza amministrativa, fiscale, contabile. Lo studio offre inoltre il servizio di elaborazione della contabilità e, essendo abilitato al servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate, offre l’assistenza fiscale e l’invio telematico delle dichiarazioni fiscali (per la compilazione e trasmissione del Mod. 770 e elenco fornitori q. AC). A completamento dell’attività amministrativa, offriamo quali assistenza legale, assicurativa, fiscale e tecnica, avvalendosi della collaborazione di professionisti quali avvocati, ingegneri, notaio ecc. disponibili anche in sede. In tutti questi anni abbiamo svolto con tenacia e professionalità questi servizi.

Quello attuale è un periodo di sofferenza che si riflette anche nella nostra attività. Nei condomini ho trovato crescenti difficoltà alle quali si è aggiunta anche quella degli aumenti dell’Acqua dell’Acea. Durante il lockdown l’Acea tra marzo e aprile 2020 ha inviato bollette con conguagli per tutto il 2019 a seguito di una delibera del novembre 2019. Questi conguagli dell’acqua hanno messo in difficoltà molti cittadini creando grossi disagi.

Le ragioni del vostro successo?

Essenzialmente la professionalità e l’impegno instancabile e paziente nel lavoro.

Come ricorda il quartiere al momento della fondazione della ditta?

Colli Aniene lo ricordo come un grande cantiere ed era bello vederlo crescere anno dopo anno. Ricordo con nostalgia anche l’entusiasmo delle giovani famiglie che si insediavano nelle nuove case affrontando seri problemi con spirito pioneristico.

Cosa può dirci a proposito dei comportamenti dei clienti?

La vita di un amministratore o di un consulente è ricca di tanti microepisodi, stando a contatto con un pubblico diffuso di condomini con i loro vizi e virtù. Si potrebbe scrivere un libro intero.

Cosa si dovrebbe fare nell’ambito commerciale e nel quartiere?

Va sviluppato il lavoro di efficientamento energetico che può aprire un futuro migliore. Stiamo pensando alla possibilità di far istallare una dorsale per la fibra per agevolare la connessione per le attività commerciali.