Accoltellato a Tor Cervara: giovane camerunese in gravi condizioni, indagano i carabinieri

Un giovane di 29 anni, cittadino del Camerun, è stato trovato in fin di vita in un lago di sangue martedì sera intorno alle 20:00 in un distributore di carburante in via Raffaele Costi, a Tor Cervara. L’uomo è stato accoltellato al torace e si trova ora ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Umberto I.

La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. I Carabinieri sono intervenuti sul posto per indagare sull’accaduto e per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

Il giovane camerunese era stato sgomberato dalle ex officine Romanazzi lunedì scorso e, secondo le ipotesi investigative, si trovava in zona alla ricerca di un nuovo alloggio di fortuna nello stabile in disuso di via Costi.

L’episodio di violenza si inserisce in un clima di tensione che si è creato a Tor Cervara dopo lo sgombero delle ex officine Romanazzi, avvenuto il 27 maggio.

I militari dell’Arma stanno cercando di capire se l’accoltellamento sia collegato alle tensioni tra gli occupanti di origini africane che gravitano in quel quadrante di città.

