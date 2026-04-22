Affidamento del Centro Sportivo Alberini alla Capitolina Calcio Roma

Il Municipio IV di Roma Capitale annuncia la conferenza stampa di presentazione dell’affidamento in concessione del Centro Sportivo Alberini alla Capitolina Calcio Roma, un passaggio significativo per la valorizzazione dello sport e degli spazi pubblici del territorio.

L’incontro si terrà il 22 aprile 2026 alle ore 17.30 presso la Sala Mario Falconi, in Largo Nino Franchellucci 69 a Roma Colli Aniene.

Nel corso della conferenza saranno illustrati i contenuti dell’affidamento, le finalità sociali e sportive del progetto e la visione di sviluppo del Centro Sportivo Alberini come presidio di aggregazione, inclusione e crescita per il quartiere.

L’evento sarà inoltre l’occasione per la presentazione ufficiale del nuovo logo della Capitolina Calcio Roma, simbolo rinnovato dell’identità e dei valori della società.

“L’affidamento del Centro Sportivo Alberini rappresenta un passo concreto nel percorso di rilancio di questo impianto sportivo. Non è stato semplice arrivare a questo momento, dopo lunghi anni di battaglia legale, si conclude un capitolo e si riparte consegnando alla cittadinanza di Colli Aniene un luogo sicuro per far crescere i propri ragazzi e l’opportunità di affidarsi ad una Società che opera nella legalità”, dichiara in una nota il Presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti.

“Restituire piena funzionalità a spazi come questo – prosegue Umberti – significa investire sullo sport come strumento di educazione, inclusione sociale e benessere collettivo.

Da oggi in poi il Centro Sportivo Alberini sarà un luogo dedicato alla crescita sportiva dei giovani, alla partecipazione delle famiglie e alla costruzione di una comunità fondata sui valori del rispetto, dell’impegno e della legalità. Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno lavorato con impegno e abnegazione per arrivare a questo risultato”.

La stampa e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

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