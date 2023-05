Agenda del Parco 2023. Il Collatino, dove inizia la via Collatina moderna

11. Agenda del 16 maggio

Superato viale della Serenissima, proseguendo in viale della Venezia Giulia, subito dopo il complesso di case popolari incontriamo l’ampia curva che disegna nel suo percorso la via Collatina che, proveniente da via Prenestina, procede parallela a questa, in direzione di Tor Sapienza.

Parco Achille Grandi

Tra via Prenestina e l’inizio di via Collatina si apre il piccolo Parco Achille Grandi. Risistemato nel 1997 con nuovi ingressi ospita un’area giochi per bambini.

Dal 2018 ospita un monumento donato dalla famiglia Lelli in ricordo della figlia Nicole, uccisa a 23 anni, e di tutte le vittime di femminicidio.

Achille Grandi (Como, 1883-Desio, 1946) è stato un politico e sindacalista italiano, cofondatore della CIL e della CGIL, deputato prima del Partito Popolare Italiano e poi della Democrazia Cristiana, fondatore e primo presidente delle ACLI.

Via Penazzato e il giardino Di Veglia

All’inizio della via, al centro del quartiere, intitolata a Dino Penazzato (nato a Vicenza nel 1913 e morto a Roma nel 1962, politico e sindacalista italiano, terzo presidente delle Acli e deputato della Democrazia Cristiana) c’è il giardino Danilo Di Veglia, intitolato il 27 novembre 2009 al vigile del fuoco morto per salvare un giovane nell’esplosione di via Ventotene. Nel 2022 è stato riqualificato grazie ai fondi raccolti da Lions Leo Club Roma.

La Biblioteca

Più avanti, al civico 112, ha sede la biblioteca Penazzato che non si limita all’attività di prestito e consultazione libraria, ma svolge anche funzioni di promozione culturale organizzando convegni, presentazione di libri, incontri nelle scuole.

Nella scuola Boccaleone ha sede la longeva associazione Ars Ludica, diretta dalla dinamica Anna Capasso che in tanti anni ha organizzato numerosi eventi culturali e gli apprezzati mercatini artigianali.

Nella stessa via merita una sosta la rinomata Pasticceria D’Antoni per gustare i suoi dolcissimi prodotti.

L’Ipermercato

Tornati sulla via Collatina, procedendo verso Tor Sapienza, incontriamo all’angolo con viale G.B. Valente l’Ipermercato Spazio Conad Roma Collatina (ex Auchan) che al suo interno ha 8 attività, su una superficie di vendita di 4610 mq, 134 addetti, 31 casse, un parcheggio di 600 posti (330 coperti e 270 scoperti).

(dall’Agenda del Parco 2023, Edizioni Cofine, dic. 2022) 11 – Segue

Tutte le pagine dell’Agenda del Parco 2023