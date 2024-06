Aggiudicata la gara per il raddoppio della linea Valle Aurelia-Vigna Clara

Il 13 giugno 2022, dopo un’attesa di 32 anni, è stato inaugurato il servizio ferroviario presso la stazione di Vigna Clara. Si tratta di un primo passo importante verso la realizzazione dell’anello ferroviario di Roma, un’opera che mira a potenziare il trasporto pubblico nella Capitale.

Il progetto è suddiviso in lotti:

Lotto 1A (Valle Aurelia – Vigna Clara): il raddoppio della linea è stato recentemente assegnato e i lavori dovrebbero concludersi nel 2027. Questo consentirà di aumentare la frequenza dei treni.

Lotto 1B (Vigna Clara – Tor di Quinto): è in fase di progettazione e prevede la realizzazione di un nuovo collegamento a doppio binario con interscambio a Tor di Quinto con la linea Roma-Viterbo. I lavori dovrebbero terminare entro il 2029.

Lotto 2 (Tor di Quinto – Val d’Ala): anche questo lotto prevede il raddoppio del binario e dovrebbe essere completato entro il 2031.

Lotto 3 (Bivio Pineto – Stazione Aurelia – Bivio Tor di Quinto – Smistamento): i lavori per questo lotto non sono ancora iniziati.

Il completamento dell’anello ferroviario di Roma avrà un impatto significativo sulla mobilità cittadina, consentendo:

Un aumento del numero di corse ferroviarie;

L’istituzione di un servizio metropolitano cadenzato;

Un miglioramento dell’accessibilità al sistema ferroviario;

La creazione di un itinerario di gronda per il traffico merci.

Un’opera attesa da anni:

La chiusura dell’anello ferroviario è un’opera attesa da tempo dai cittadini romani, in particolare dai pendolari che si spostano quotidianamente per lavoro o studio. Il completamento del progetto è fondamentale per rendere il trasporto pubblico a Roma più efficiente e sostenibile.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙