Agricoltura, tre proposte per nuovo bando terre pubbliche

Alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte imprenditoriali previsti dal nuovo bando per l’assegnazione di terre agricole di proprietà di Roma capitale, sono tre le domande pervenute relative al Lotto Tor de’ Cenci, un’area di circa 28 ettari in Via del Risaro.

Si procederà ora alla costituzione della commissione che, entro dicembre, dovrà esaminare le proposte pervenute e redigere la graduatoria per l’assegnazione finale.

Questo bando prevedeva un secondo lotto dell’area del Casale della Caccia in via di Trigoria nel municipio IX, per il quale, invece, non sono state ricevute adesioni e che sarà riproposto tra i prossimi lotti.

Il nuovo bando, pubblicato a giugno scorso dalla Direzione Agricoltura del Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, è seguito a quello dell’ottobre 2023 che ha portato all’assegnazione alla Società Agricola Marina del lotto degli oltre 46 ettari nel parco della Marcigliana nel municipio III.

“Siamo molto soddisfatti del positivo esito del nuovo bando con tre richieste di assegnazione al lotto di via del Risaro. Proseguiremo l’attività di censimento delle terre pubbliche inutilizzate da destinare, in particolare, alla giovane imprenditoria agricola.

Abbiamo fortemente voluto lanciare questi bandi con l’obiettivo della tutela e del recupero produttivo dell’agro romano attraverso la promozione di nuove aziende agricole con criteri di premialità che puntano a rafforzare le filiere corte e di qualità, all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati, alla formazione per l’utilizzo di nuove tecnologie, al contrasto al consumo di suolo, alla biodiversità e alla sostenibilità ambientale” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.

