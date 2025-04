Nuova area fitness al parco Gastinelli

Il VI municipio si arricchisce di una nuova area fitness: all’interno di Parco Gastinelli, un’area verde situata tra via Francesco Caltagirone e Via Luigi Gastinelli, il Dipartimento Tutela Ambientale ha rinnovato completamente l’area sportiva, sostituendo le precedenti strutture in legno con nuovi attrezzi.

In particolare, la collettività potrà usufruire di dieci nuove strutture, tra cui una barra per parallele, due barre per trazioni doppie, uno step, una spalliera e due panche per addominali.

Questo nuovo spazio sportivo “dialogherà” con gli altri interventi programmati nel municipio VI: le due aree fitness all’interno del Parco Peppino Impastato, con la creazione di un vero e proprio circuito sportivo che attraversa tutto il parco, il parco in via delle Cincie, a Torre Maura, dove è prevista la realizzazione di uno spazio fitness, vicino all’area dove è stato già effettuato un intervento di forestazione urbana, con il Decreto Clima, per migliorare la qualità dell’aria e contrastare gli effetti del cambiamento climatico.

