Il murale di via Populonia

Novità in via Populonia all’Appio Latino. L’artista Alessandra Carloni sta creando un murales che andrà a portare “un po’ di bellezza e cura lungo un muro molto degradato del quartiere, che è stato sistemato anche con il contributo del VII municipio.

La realizzazione del murales, lungo ben 80 metri, è resa possibile grazie a parte dei contributi del 5×1000 che abbiamo ricevuto ed è stato ideato in collaborazione con la comunità scolastica della scuola dell’infanzia della Manzoni” dichiara il 2 aprile 2025 il Comitato Mura Latine.

“Ringraziamo la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali per aver dato parere favorevole e tutto il Municipio VII, in particolare Francesco Laddaga – presidente VII Municipio, Marcello Morlacchi – Vicepresidente VII Municipio, Riccardo Sbordoni – Assessore Municipio VII Roma e Fabrizio Grant – Assessore Municipio VII.

Ma soprattutto grazie a tutti i soci e volontari: è solo grazie a voi se l’associazione può portare avanti le sue attività” concludono dal Comitato.

Piccola curiosità, il muro è quello della Scuola dell’infanzia Alessandro Manzoni ex scuola di Alessandra Carloni.

