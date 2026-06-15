Usi e pregi della canapa nel mondo contadino del Nord Ovest della Romania

Per celebrare la Giornata della ie – ovvero la camicia tradizionale femminile romena, – l’Accademia di Romania a Roma, in collaborazione con il Complesso Museale “Muzeul Ţării Crişurilor” di Oradea –, il Centro Culturale della Contea di Bihor e l’Associazione “Amici del Muzeul Ţării Crişurilor“, organizza dal 17 al 28 giugno 2026 la mostra d’arte tradizionale Usi e pregi della canapa nel mondo contadino del nord-ovest dalla Romania.

La mostra mira a riaffermare l’importanza data in passato, nel mondo contadino, a questo impianto tessile, insistendo sia sulle principali fasi della lavorazione della canapa (dalla raccolta alla fusione, frantumazione e fino alla filatura e alla tessitura), sia sui prodotti finiti realizzati come risultato di questo processo (capi tessili, pezzi di costumi popolari).

Il pubblico si immergerà nell’atmosfera del villaggio tradizionale e scoprirà due interni contadini: uno destinato al lavoro (con telaio, divani tradizionali, stufa) e un ambiente da festa (con tavolo, baule della dote, sedie, attaccapanni orizzontale, icona, piatti, ecc.), entrambi dotati di tessuti specifici (asciugamani, tovaglie), ma anche di manichini vestiti con costumi popolari provenienti dalla zona chiamata con il bel nome di Țara Crișurilor (la Terra dei fiumi Criș).

Gli artefatti presenti nella mostra sono parte delle collezioni dei membri dell’Associazione “Amici del Museo Țării Crișurilor “, mentre i costumi popolari provengono dalla collezione personale della cantante Antonela Ferche Buțiu e sono rappresentativi delle aree etnografiche più importanti del nord-ovest della Romania (Crişul Alb, Crişul Negru, Crişul Repede e Crasna-Barcău).

L’inaugurazione della mostra sarà 17 giugno 2026 alle 18:30, presso la sede dell’Accademia di Romania, Viale delle Belle Arti 110, occasione in cui avrà luogo anche un momento artistico, sostenuto dai rappresentanti del Centro Culturale della Contea di Bihor, con l’interpretazione della solista di musica popolare Antonela Ferche Buțiu, accompagnata al violino con corno dal maestro Liviu Buțiu e da Daniel Sandró allo strumento tradizionale di percussione chiamato “dobă”.

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