“Acrobati, fachiri e luna park” nella Notte Bianca dell’EUR

A Roma a La Vaccheria (Via Giovanni l’Eltore 35) venerdì 19 giugno alle ore 21, nell’ambito della Notte Bianca dell’EUR si ritorna nella mostra “Acrobati, fachiri e luna park”. Scatti inediti dal Fondo Rossi Pedretti, Roma 1957-1960″ dell’ Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

Questa volta il walkabout-conversazione radionomade condotto da Carlo Infante – Urban Experience, concepito anche come un’occasione di “immersione consapevole”, interagirà con Valeria Zurlo e altre figure circensi per delle “apparizioni di una periferia romana”, ispirandosi agli scenari esposti nella mostra con esibizioni di giocoleria e fachirismo sia all’esterno sia all’interno del percorso espositivo.

E’ opportuno arrivare 15′ prima per avere una radio (si consiglia di portare auricolari, quelli con il jack piccolo, ci saranno comunque due altoparlantini mobili che diffonderanno a tutti) la partecipazione è libera e gratuita, sia per il walkabout delle ore 21 sia per quello delle ore 22,30.

La mostra Acrobati, fachiri e luna park. Scatti inediti dal Fondo Rossi Pedretti, Roma 1957-1960 realizzata dall’ Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale (ICPI) è curata da Stefania Baldinotti Dominique Lora e Francesco De Melis, svelando per la prima volta un inedito corpus fotografico di Annabella Rossi (1933-1984), antropologa pioniera che documentò con rara sensibilità il mondo dello spettacolo popolare e la vita vera dei circhi di periferia, dei luna park e degli artisti di strada nelle aree marginali romane del dopoguerra.

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