Riserva Monte Mario, riunione tavolo tecnico

Si è svolta oggi, presso la sala riunioni della Protezione Civile nella sede di San Sisto, a Porta Metronia, la riunione del Tavolo Tecnico sulla Riserva naturale di Monte Mario, che vede la collaborazione di tutti gli attori coinvolti nel processo di riqualificazione del parco, dopo il devastante incendio del luglio scorso.

Al tavolo hanno preso parte l’assessora all’Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi; il Commissario straordinario dell’ente Roma Natura, Emiliano Manari; il direttore del dipartimento Tutela ambientale, Giuseppe Sorrentino; la direttrice della direzione del Verde, Marina Mantella; i rappresentanti del ministero delle Politiche agricole, ambientali e foreste; dell’agenzia per il demanio; dell’ordine dei dottori Agronomi e forestali di Roma e del Lazio; dell’ordine degli Agrotecnici di Roma; del collegio territoriale dei periti agrari e dei periti agrari della Provincia di Roma; del Dipartimento Infrastrutture e Lavori pubblici; del Dipartimento Protezione Civile, dei Municipi I e XIV e i referenti di comitati e associazioni del territorio.

Obiettivo della riunione, indetta in prosecuzione di altre sedute di lavoro che hanno avuto inizio subito dopo l’incendio del luglio 2024, è stato un aggiornamento delle azioni svolte e la valutazione, condivisa con comitati e associazioni del territorio, di ulteriori interventi da mettere in atto.

Tra le azioni eseguite, dopo un primo intervento di idrosemina nel 2024 sulle aree percorse dal fuoco, vi sono i lavori per la realizzazione dei cammini giubilari e un importante intervento di forestazione a Parco Mellini.

Contestualmente sono state effettuate operazioni di bonifica nell’area di Parco della Vittoria e in via Romeo Romei e sta proseguendo il lavoro sul versante di via Gomenizza, con la creazione di un corridoio verde avente anche funzione di linea tagliafuoco.

La discussione è proseguita con un confronto sugli interventi di contenimento del rischio idraulico e di stabilità del versante, in buona parte già realizzati e di altri interventi di rimozione del materiale combusto e di bonifica dai rifiuti presenti nell’area.

Il tavolo di oggi, dopo aver valutato gli esiti delle operazioni svolte, ha discusso le fasi successive con specifico riguardo ai lineamenti della strategia del piano antincendio e alla programmazione del piano di gestione e manutenzione della Riserva.

“Ora che si è delineato in modo più dettagliato il programma di lavoro all’interno della riserva, come avevamo promesso, oggi abbiamo aperto alla cittadinanza la seduta del tavolo tecnico. È fondamentale infatti condividere insieme quanto fatto dall’amministrazione e gli interventi programmati. Il nostro obiettivo è quello di tenere aperto un dialogo vivo con i comitati e le associazioni, per accogliere proposte e fornire una corretta informazione sullo stato di avanzamento della riqualificazione del parco.

Stiamo andando avanti su più fronti: a partire dagli sgomberi, dalle messe a dimora, passando per l’affidamento alle associazioni del Casale di Gomenizza. Tutti questi singoli interventi trovano una loro unità complessiva nel Piano di gestione che stiamo elaborando, con un’ottica integrata, volta a restituire una piena fruibilità del parco alla cittadinanza, coniugandola con la sua vocazione di riserva naturale” dichiara l’Assessora Alfonsi.

