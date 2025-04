In Regione Lazio l’incontro “Le PMI al centro dello sviluppo regionale: un patto in 5 punti”

Oggi si è svolto un incontro cruciale presso la Sala Tevere della Regione Lazio, con un tema di grande rilevanza: “Le Pmi al centro dello sviluppo regionale: un patto in 5 punti”.

L’evento, promosso dalla Regione Lazio e da Confapi Lazio, ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e associativi, uniti per un confronto costruttivo sul futuro delle piccole e medie imprese, motore fondamentale dell’economia regionale.

Le Pmi, infatti, costituiscono l’ossatura del tessuto produttivo laziale, promuovendo crescita e innovazione in numerosi settori.

Proprio per questo, la Regione Lazio ha voluto consolidare il dialogo con le associazioni di categoria per orientare le proprie politiche in modo più mirato ed efficace, sostenendo le realtà che quotidianamente contribuiscono al progresso economico.

Un incontro di confronto e proposte

All’incontro hanno preso parte Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, vicepresidente e assessore regionale per lo Sviluppo economico, Massimo Tabacchiera, presidente di Confapi Lazio, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, e Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

Un ampio ventaglio di voci istituzionali e imprenditoriali ha dato vita a un confronto aperto, dove sono emerse le priorità per lo sviluppo delle Pmi nel Lazio.

Il dibattito si è inserito nel contesto del Piano Industriale del Lazio, presentato a febbraio, e ha tracciato un percorso di crescita e sostenibilità per il settore, arricchendo il più ampio programma regionale di sostegno alle imprese.

Le proposte di Confapi Lazio si sono focalizzate su cinque punti chiave per migliorare la competitività e promuovere l’innovazione delle piccole e medie imprese:

Facilitare l’accesso al credito

Qualifica delle competenze necessarie

Sostegno all’innovazione

Promozione dell’internazionalizzazione

Valorizzazione del sistema logistico regionale

La Regione Lazio ascolta e risponde

La Regione Lazio ha accolto con favore le proposte avanzate, fornendo un quadro delle azioni già intraprese e annunciando l’avvio di un Tavolo Tecnico permanente con i rappresentanti delle Pmi regionali.

Questo tavolo avrà il compito di essere un punto di riferimento per le strategie future e avrà un ruolo consultivo nelle decisioni politiche e operative per il settore.

In particolare, la creazione della Zona Logistica Semplificata rappresenta una mossa strategica per rilanciare le aree portuali e industriali del Lazio. Questo strumento punta a semplificare i processi burocratici, incentivando nuovi investimenti e favorendo il rafforzamento del tessuto economico regionale.

La sinergia tra semplificazione amministrativa e innovazione è, infatti, essenziale per promuovere la competitività delle imprese e attirare nuovi insediamenti produttivi.

Investimenti concreti per le Pmi

Non si tratta solo di proposte, ma anche di risorse concrete. Dal 2023, la Regione Lazio, supportata da Lazio Innova, ha avviato una serie di bandi destinati alle Pmi, finanziati con le risorse del PR FESR Lazio 2021-2027.

Questi bandi offrono alle imprese opportunità di accesso al credito, finanziamenti agevolati, contributi a fondo perduto per la sostenibilità, la transizione digitale, l’internazionalizzazione e l’imprenditoria femminile innovativa.

Per il 2025, la Regione Lazio prevede un finanziamento di oltre 550 milioni di euro attraverso il PR FESR, con 274 milioni destinati alle sovvenzioni per le imprese e 149 milioni per l’accesso al credito, affiancati da 120 milioni della Banca Europea degli Investimenti per il credito agevolato.

Un percorso di crescita per il Lazio

In questo scenario, il Tavolo Tecnico Pmi avrà il compito di monitorare e proporre strategie che possano rispondere alle reali esigenze delle imprese, garantendo loro un futuro di sviluppo e competitività nel panorama nazionale e internazionale.

Le Pmi, dunque, non sono solo un motore dell’economia laziale, ma una priorità assoluta per la Regione, che continua a investire risorse e strategie per creare un ambiente favorevole alla loro crescita e innovazione.

Il patto in 5 punti firmato oggi rappresenta un passo importante verso una maggiore sinergia tra istituzioni e imprese, in un percorso di sviluppo condiviso e sostenibile.

