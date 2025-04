Guidonia, il TMB potrebbe riaprire: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza

Sembrava una partita chiusa, un capitolo ormai archiviato. E invece, con un colpo di scena inatteso, il Consiglio di Stato ha riaperto la questione: il TMB di Guidonia potrebbe riprendere la sua attività e tornare a ricevere i rifiuti, compresi quelli di Roma, che per lungo tempo ha trattato, compensando le carenze impiantistiche della Capitale.

La sentenza che cambia tutto

A ribaltare il destino dell’impianto è stata una sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso della Ambiente Guidonia, la società del gruppo Cerroni che gestisce il sito.

Un verdetto che annulla di fatto la decisione presa nell’ottobre 2024, quando lo stesso organo aveva bocciato il rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) concesso dalla Regione Lazio.

Un impianto contestato da anni

Il TMB di Guidonia si trova nella Riserva dell’Inviolata, un’area naturale protetta. Da anni, comitati ambientalisti e cittadini lottano per la sua chiusura definitiva, preoccupati per l’impatto ambientale che il trattamento dei rifiuti potrebbe avere sulla zona.

La sentenza di oggi rappresenta per loro una doccia fredda, perché riapre la porta a una ripresa dell’attività dell’impianto, contro cui si sono battuti a lungo.

La fine di un’illusione?

Solo un mese fa era scaduta l’ordinanza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che, in qualità di commissario straordinario per il Giubileo, aveva autorizzato il conferimento temporaneo dei rifiuti di Roma nel sito di Guidonia, per evitare disagi alla raccolta nella Capitale.

Per molti, quell’ordinanza aveva segnato l’inizio di un nuovo corso: il Comune di Guidonia Montecelio sperava infatti di chiudere definitivamente il capitolo rifiuti, concentrandosi sulla bonifica dell’area e sui lavori per il capping dell’ex discarica.

Ora, con la nuova sentenza, tutto torna in discussione. Guidonia tornerà a essere la “valvola di sfogo” per i rifiuti di Roma? La battaglia tra istituzioni, cittadini e gestori dell’impianto è tutt’altro che finita.

