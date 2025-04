Aeroporto di Fiumicino: lotta all’abusivismo nel trasporto pubblico, risultati positivi dalla Polizia di Frontiera Aerea

La Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino continua il suo impegno nella lotta contro l’abusivismo nel trasporto pubblico, con risultati sempre più evidenti.

Da inizio anno, le operazioni di controllo e contrasto hanno portato a numerosi interventi, contribuendo a garantire la sicurezza dei passeggeri e la legalità all’interno dell’aeroporto internazionale.

Controlli intensificati e sanzioni

Nel corso delle attività, sono stati controllati ben 1.235 autovetture, con l’emissione di 46 verbali per violazioni al Codice della Strada e al Codice della Navigazione.

Questi numeri evidenziano l’intensificazione degli sforzi da parte delle forze dell’ordine per mantenere alta la guardia contro le attività illegali che mettono a rischio la sicurezza e la qualità del servizio di trasporto pubblico.

Abusivismo sotto controllo: veicoli non autorizzati intercettati

Negli ultimi giorni, le operazioni si sono focalizzate su un fenomeno emergente: il Noleggio con Conducente (NCC) abusivo. Numerosi veicoli, tutti con targhe slovene, sono stati fermati perché operavano senza alcun titolo autorizzativo.

Un’azione tempestiva e mirata della Polizia di Frontiera Aerea ha permesso di intercettare questi mezzi, impedendo che potessero danneggiare l’operatività regolare del trasporto pubblico locale e nazionale.

Un impegno costante per la legalità

L’intervento della Polizia di Stato dimostra, ancora una volta, l’impegno incessante delle forze dell’ordine nel contrasto all’illegalità e alla tutela della sicurezza collettiva.

Le attività svolte contribuiscono a mantenere un ambiente più sicuro, proteggendo i cittadini e i visitatori dell’Aeroporto di Fiumicino dalle operazioni di trasporto non autorizzato e potenzialmente pericoloso.

La lotta contro l’abusivismo non si ferma: ogni giorno la Polizia di Frontiera Aerea intensifica i controlli per prevenire e fermare attività illecite, garantendo che i trasporti siano sicuri e in linea con le normative vigenti.

Con queste azioni, l’Aeroporto di Fiumicino si conferma come un punto di riferimento per la sicurezza e la legalità nel trasporto pubblico.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.