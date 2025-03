Al Museo Maxxi di Roma arriva Maria Emanuela Bruni

Maria Emanuela Bruni è stata ufficialmente nominata presidente della Fondazione MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. La decisione è stata presa dal ministro della Cultura Alessandro Giuli, che ha confermato la guida del museo nelle mani della Bruni dopo il periodo di reggenza iniziato lo scorso 11 settembre.

Un incarico di prestigio

“È con grande entusiasmo che accolgo il privilegio di presiedere una realtà di così grande rilevanza nel panorama culturale italiano e internazionale“, ha dichiarato Maria Emanuela Bruni. “Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine al Ministro Alessandro Giuli per la sua fiducia.

Mi impegnerò a ripagarla con dedizione, potenziando il ruolo del MAXXI come centro di innovazione culturale e creativa e contribuendo a consolidare ulteriormente la sua visibilità e influenza, in Italia e all’estero. In sinergia con il team del Museo, lavoreremo per promuovere la ricerca, l’inclusività e la sperimentazione, valori che da sempre contraddistinguono il nostro museo“.

Un percorso tra cultura e istituzioni

La carriera di Maria Emanuela Bruni è costellata di incarichi prestigiosi nel mondo della cultura e delle istituzioni italiane. Laureata in lettere con indirizzo storico-artistico all’Università La Sapienza di Roma, è giornalista professionista ed esperta in politiche culturali e relazioni istituzionali.

Dal luglio 2017 al novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di assessora alle politiche culturali del Comune di Frascati, mentre tra il 2009 e il 2012 ha diretto l’ufficio per la comunicazione e le relazioni esterne nell’ambito delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In precedenza, tra il 2008 e il 2009, ha guidato l’ufficio del cerimoniale della Presidenza del Consiglio e ha fatto parte del consiglio nazionale per il G8 del 2009, gestendo le relazioni internazionali del summit de L’Aquila.

Dal 2006 al 2008 è stata responsabile dell’organizzazione media della Presidenza del Consiglio, curando vertici nazionali e internazionali e collaborando con Confindustria.

Oltre al suo impegno istituzionale, Bruni ha dato un contributo significativo alla divulgazione culturale, curando saggi e pubblicazioni come Donne in Italia 1848-1914, Le donne che hanno fatto l’Italia e Piccolo Dizionario delle Italiane.

Un futuro ambizioso per il MAXXI

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli, nel comunicare la nomina, ha espresso i suoi migliori auguri alla nuova presidente, sottolineando l’importanza della sua esperienza e della sua visione per il futuro del MAXXI.

Con la sua guida, il museo punta a rafforzare il proprio ruolo di polo culturale d’eccellenza, promuovendo innovazione, inclusività e sperimentazione artistica.

