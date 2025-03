Al via al Teatro Palladium la quarta edizione della Rassegna di Teatro e Cultura Ispanica

Si apre il 17 marzo 2025 al Teatro Palladium – Università Roma Tre la quarta edizione di Herencias – scritture di memoria e identità, un’immersione nella cultura ispanica attraverso un ciclo di performance teatrali e dialoghi sui processi di liberazione e di resistenza. A confronto i traumi del passato con un presente di discriminazione, violenza, emarginazione.

A inaugurare la rassegna saranno tre potenti performance: Musica per Hitler di Yolanda García Serrano e Juan Carlos Rubio, Sbandate di Laila Ripoll, e Il Circolo di Nona Fernández.

Il programma della rassegna, basata su importanti testi teatrali ispanici tradotti in italiano, è curato da Simone Trecca e organizzato dal Dipartimento di Lingue Letterature e Culture Straniere dell’Università Roma Tre e Fondazione Teatro Palladium, in collaborazione con l’Accademia di Spagna.

17 MARZO – MUSICA E REGIMI. MUSICA PER HITLER

L’appuntamento esplora il tema del coraggio e delle scelte etiche, come simbolo di resistenza morale contro il regime nazista. Dalle 18.30 si approfondirà il legame tra Musica e Regimi, analizzando come la musica possa diventare un atto di resistenza in contesti di oppressione. Ne discuteranno gli autori spagnoli Yolanda García Serrano e Juan Carlos Rubio, e Sara Navarro Lalanda (musicologa, DAMS Roma Tre). Moderano Enrico Di Pastena e Francesca Leonetti.

A seguire, alle 20.00, andrà in scena la mise en espace di Musica per Hitler di Yolanda García Serrano e Juan Carlos Rubio, con la regia Luca Biagiotti. Sul palco Franco Farina, Cristina Lazzari, Luca Oldani, Lorenzo Gremignai e Madalina Dominte. Al violoncello Andrea Snaidero. Saper dire di no, nonostante le possibili conseguenze, quando dire di sì rappresenterebbe un tradimento ai propri princìpi etici.

Questo osò fare, nella Francia occupata dal Terzo Reich, Pau Casals, uno dei violoncellisti più eccelsi del Novecento, quando a chiedergli di esibirsi fu, per interposta persona, Adolf Hitler. Yolanda García Serrano e Juan Carlos Rubio riscattano un evento storico apparentemente secondario della vita del grande musicista e volgono i riflettori su una di quelle decisioni che più di altre qualificano chi le prende e che talvolta riassumono in sé il senso di una esistenza intera.

Ingresso libero

18 E 19 MAGGIO – ROMPERE LE GABBIE. SBANDATE

Il 18 marzo, dalle 18.30, si parlerà di Rompere le gabbie, esplorando i temi della sofferenza, resistenza e speranza, attraverso una profonda riflessione sulla condizione della donna, che mette in luce la lotta per la liberazione e l’emancipazione femminile. Ne discuteranno l’autrice Laila Ripoll con Elisa Ercoli (Presidente Associazione Differenza Donna) e Laura de Chiara (Imprenditrice-Coach esperta in percorsi di valorizzazione femminile). Moderano Veronica Orazi e Elena Zizioli.

A seguire, alle 20.00 (con replica il 19 marzo alla stessa ora), andrà in scena Sbandate, di Laila Ripoll, in collaborazione con Altra Scena, la regia Loredana Scaramella. Sul palco Mimosa Campironi. Sbandate mette in scena la storia di Paloma Martínez Cruz, personaggio fittizio, ispirato a fatti realmente accaduti, che torna a vivere sul palco. A parlare è una Paloma adolescente che, scappata di casa per le aggressioni subite dal padre, viene arrestata e portata in riformatorio. Le sue vicende stimolano una riflessione sulla condizione della donna e la sua liberazione, sul persistere dell’eredità di un regime oppressivo e violento nel contesto della Transizione della Spagna negli anni ‘80.

Biglietto €10

2 APRILE – IL MALE QUOTIDIANO. IL CIRCOLO

Le dinamiche di potere e controllo che emergono quando l’arte si scontra con la politica e le sue restrizioni: questo il tema dell’incontro Il Male quotidiano che si terrà alle 18.30. Ne discuteranno Patricia Mayorga (Responsabile Stampa, Cultura e Comunicazione dell’Ambasciata del Cile in Italia) e Alessia Oteri. Moderano Francesco Fava e Susanna Nanni.

A seguire, alle 20.00, lo spettacolo Il circolo di Nona Fernández. Regia di Alessia Oteri. Sul palco Enrico Ballabio, Isabel Lombana Mariño, Valentina Noviello, Antonio Orsini, Teresa Santoro. Evento in collaborazione con Metis Teatro. Il circolo è la storia di cinque membri di un gruppo letterario che si riuniscono ogni settimana in un’esclusiva residenza di Lo Curro per scrivere le storie e i racconti che desiderano pubblicare sotto la guida di Marita, famosa scrittrice e vincitrice del concorso di racconti “El Mercurio”. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo dei suoi membri, le riunioni sono interrotte dalla comparsa di Mauricio, il nuovo membro del circolo, che vuole scrivere dell’attentato a un importante generale, creando agitazione nel gruppo e, soprattutto, in Marita.

Ingresso libero

PROSSIMO EVENTO IN CARTELLONE

6, 7 E 8 MAGGIO – ¡AY CARMELA! DI JOSÉ SANCHIS SINISTERRA. REGIA DI FERDINANDO CERIANI. CON ELISA DI EUSANIO E ANDREA LOLLI.

Il 6 maggio lo spettacolo sarà introdotto da Ascanio Celestini, con una riflessione sugli Atti di resistenza.

Herencias è patrocinato da Embajada de España – Oficina Cultural, Embajada de Chile en Italia, Instituto Cervantes de Roma, Municipio VIII Roma, Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI, Seliten@tAssociazione Differenza Donna.

Herencias, scritture di memorie e identità

Dal 17 marzo all’08 maggio 2025, ingresso gratuito o con biglietto.

Informazioni

teatropalladium.it

herencias.proyecto@gmail.com

biglietteria.palladium@uniroma3.it

