Al via i lavori per area fitness nel Parco Guido Rossa a Settecamini

Al via i lavori per la realizzazione di una nuovissima area fitness all’interno del Parco Guido Rossa a Settecamini.

L’annuncio è dell’assessora all’Ambiente del IV municipio Federica Desideri.

«Un intervento concreto– dice Desideri – che restituisce ai cittadini uno spazio verde ancora più accogliente, moderno e dedicato allo sport e al benessere di tutti. Grazie a Giammarco Palmieri che ha reperito nel bilancio di Roma Capitale le risorse economiche da destinare alla realizzazione. La cura dei nostri quartieri passa anche attraverso la valorizzazione dello sport all’aperto!».

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