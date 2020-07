Al via il Piano Caldo 2020 per persone anziane

Offrire occasioni di intrattenimento e socializzazione per le persone anziane e contribuire a contrastare i possibili disagi legati alle temperature elevate. Questo il fine del Piano Caldo attivato da Roma Capitale.

Le iniziative saranno attive fino al 15 settembre, spaziando tra cultura, sport, relax e natura.

Il Piano Caldo si articolerà in cinque diversi progetti, con il coinvolgimento di Farmacap, MAXXI, Circolo Montecitorio, Sporting Club Ostiense e Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ASDC.

“Farmacia al Parco” è la proposta attivata con Farmacap per coinvolgere le persone anziane in un pomeriggio al parco: grazie a farmacisti e psicologi, ai partecipanti saranno illustrati alcuni modi per prevenire le ondate di calore, il corretto uso di farmaci nel periodo estivo e informazioni legate al Covid-19, oltre che modalità di prevenzione dell’isolamento sociale e della solitudine anche in relazione al distanziamento sociale. Ogni incontro, che si terrà tra le ore 17 e le 19, include una rappresentazione teatrale e un momento di ristoro a conclusione di ogni giornata. Gli appuntamenti sono il 22 luglio al Circolo Arci “Concetto Marchesi” (via del Frantoio 9/c), il 29 luglio all’A.S. Circolo Bocciofilo Villa Carpegna (Circonvallazione Aurelia 66), il 5 agosto presso lo spazio di Calcio Sociale Campo dei Miracoli (via Poggioverde 455) e il 12 agosto all’A.C. Humus Onlus Casa Parco Caffarella (Largo Tacchi Venturi). Per info 06 57088232-233.

Con il MAXXI sono proposti laboratori e visite guidate al museo, soste ricreative e momenti di socializzazione, al riparo dal caldo e in compagnia, con al centro l’arte contemporanea. Le attività si terranno due giorni alla settimana, dalle ore 10 alle ore 15, con trasporto per e da il museo compreso: 5 agosto con il Municipio I, 6 agosto con il Municipio II, 19 agosto con il Municipio VII, 20 agosto con il Municipio VIII, 26 agosto con il Municipio XII, 27 agosto con il Municipio XIII. Per info 06 324861.

Insieme all’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva ASDC, saranno attivate in diverse aree verdi della città iniziative motorie due volte alla settimana, nelle fasce orarie 7-10 e 15-18: attività motoria adattata con metodo PFC, ginnastica educativa con utilizzo della fascia ‘versability’, camminate socializzanti, torneo di bocce, skymano, insieme ad altri giochi sportivi e seminari sull’educazione motoria, sanitaria e alimentare. Numero verde gratuito 800 973507.

Il Circolo Montecitorio apre i suoi spazi, in via dei Campi Sportivi (tel 06 8084776), con libero accesso alla piscina e ai giardini, possibilità di acquagym e sosta nelle aree di ristoro.

Analoga iniziativa è sviluppata con lo Sporting Club Ostiense, in via del Mare 128 (tel 06 5923306) con libero accesso alla piscina e ai giardini, disponibilità di lettini e ombrelloni, ampi spazi verdi e area di ristoro.

“I mesi più caldi rappresentano un periodo particolarmente difficile per le persone anziane, spesso a rischio isolamento o con possibili disagi legati alle temperature elevate. Quest’anno, con l’emergenza Covid, il Piano Caldo assume un significato ancora più profondo e per questo abbiamo voluto garantire attività diverse, stimolanti e in sicurezza per le persone anziane che si trovano in città”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“La volontà di attivare, anche e soprattutto quest’anno, il Piano Caldo per le persone anziane è stata massima. Infatti, accanto alla possibile graduale riapertura dei Centri Sociali Anziani laddove vengano garantite tutte le procedure di prevenzione sanitaria, abbiamo voluto garantire una serie di attività all’aperto, in aree verdi, piscine e spazi culturali. Attivare queste iniziative ha richiesto un impegno ulteriore quest’anno, legato all’emergenza Covid, e per questo tengo a ringraziare i dipendenti capitolini e tutti gli enti coinvolti, che hanno messo in campo una riprogettazione delle proposte e le misure per garantire il rispetto di tutte le indicazioni di prevenzione sanitaria”, dichiara l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì.