Al via la piantumazione di 400 nuovi alberi nel Municipio V: “Restituiamo ombra e bellezza ai quartieri”

Torna a crescere il verde nel Municipio V. È partita in questi giorni la messa a dimora di 400 nuovi alberi in diversi quartieri del quadrante est della Capitale: Pigneto, Prenestino-Labicano, Quadraro Vecchio, Villa Gordiani, Nuova Gordiani, Collatino, Centocelle, Alessandrino e Tor Sapienza, oltre alle grandi direttrici di via Prenestina e via Casilina.

Le nuove piante – tra prunus, aceri, pyrus, tille, gingko, catalpa e ligustrum – andranno a ricostituire o rinforzare le alberate stradali e saranno curate dalla società incaricata della manutenzione del verde pubblico.

Contestualmente, sono iniziate anche le operazioni di rimozione delle vecchie ceppaie, per fare spazio alle nuove radici.

L’intervento è stato inaugurato in via Pisino, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora capitolina all’Ambiente Sabrina Alfonsi, proprio dove a settembre erano stati abbattuti quattro alberi per rischio caduta.

“In questa stagione pianteremo circa 400 alberi in nove quartieri del territorio, ricostituendo e rinforzando le alberate – spiegano il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore municipale all’Ambiente Edoardo Annucci –. Un’operazione di rigenerazione urbana che restituisce bellezza, ombra e qualità dell’aria ai cittadini”.

L’obiettivo, sottolinea l’amministrazione, è quello di aumentare la resilienza urbana e la sicurezza del verde in una delle aree più popolose di Roma, trasformando marciapiedi e strade in nuovi corridoi ecologici.

