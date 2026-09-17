Al via la rinascita dell’ex PVQ ‘Calderon de la Barca’: diventerà un parco ecologico verde

Prende ufficialmente il via l’operazione di riscatto ambientale per l’ex Punto Verde Qualità (PVQ) “Calderon de la Barca”, situato nel territorio del Municipio VIII.

L’area, finora segnata da un lungo periodo di degrado ed abbandono, muove i primi passi concreti verso una completa rigenerazione urbana destinata ad integrarla nella rete dei corridoi ecologici della Capitale.

I tecnici del Dipartimento Capitolino Tutela Ambientale hanno aperto i cantieri per le indagini geotecniche sul suolo, le verifiche di stabilizzazione strutturale ed una serie di analisi approfondite volte a certificare l’origine e la qualità dello specchio d’acqua presente all’interno del sito.

Parallelamente è stato avviato lo studio di fattibilità per la demolizione dei manufatti abusivi o incompatibili e per la bonifica integrale del luogo.

L’obiettivo finale di Roma Capitale è inserire lo spazio all’interno del programma strategico “100 parchi per Roma”, il piano decennale volto a realizzare e riqualificare un centinaio di polmoni verdi diffusi nei vari quartieri per ricucire la trama ambientale e sociale della città.

Le istituzioni: «Dalle analisi alla restituzione del parco alla comunità»

L’intervento è stato commentato con favore dalle rappresentanze della Giunta capitolina, che ne hanno sottolineato il valore per il quadrante cittadino:

«Ogni spazio verde che nasce all’interno della città è un nuovo centro per la comunità, capace di apportare benefici in termini ambientali e sociali — dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti —. L’avvio dei lavori di indagine in via Calderon de la Barca rappresenta un passo fondamentale. Dopo i risultati capiremo come valorizzarla appieno. A maggio abbiamo presentato 16 progetti del piano ‘Cento Parchi’, ed è proprio di quest’estate l’avvio dei cantieri per il Parco Lucchina ed il Parco Madre Teresa di Calcutta».

Ad evidenziare il lavoro di sinergia con il territorio è anche Valeria Baglio, assessora alle Attività produttive e Politiche del Centro Storico:

«Compiamo un passo avanti concreto nel recupero di uno spazio da anni in abbandono. È un impegno che avevamo assunto con il Comitato di Quartiere e con i cittadini insieme al Municipio VIII ed all’Assemblea Capitolina. Grazie all’Assessorato all’Ambiente entriamo in una fase operativa per consegnare al quartiere un’area verde sicura, curata e fruibile».

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